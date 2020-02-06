2020-02-06T21:10:19+03:00
Общество

Китайский коронавирус 2020: минздрав просит увеличить выпуск масок для Новосибирской области

По словам медиков, именно китайский коронавирус 2020 мог стать причиной превращения масок в дефицитный товар
Алена КУЛЕШОВА
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В минздраве считают, что такой повышенный спрос на медицинские маски действительно был спровоцирован информацией о вспышке коронавируса.В минздраве считают, что такой повышенный спрос на медицинские маски действительно был спровоцирован информацией о вспышке коронавируса.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В городских аптеках пропали медицинские маски: причина — китайский коронавирус 2020. Ведь раньше, несмотря на сезонные эпидемии гриппа, маски в изобилии лежали на полках. А сегодня — это почти дефицитный товар.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области утверждают, что аптечные сети — это самостоятельные бизнес-структуры, и повлиять каким-либо образом на их работу нельзя. Проверки ассортимента и ценовой политики аптек — это полномочия антимонопольной службы и контрольно-надзорных органов.

— В свою очередь Минздрав тоже обеспокоен возникшими перебоями с поставками медицинских масок, так как они необходимы ежедневно и в большом количестве для персонала лечебных учреждений. Поэтому мы уже обратились к местному предприятию-производителю защитных масок с просьбой увеличить их выпуск, — пояснил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В минздраве считают, что такой повышенный спрос на медицинские маски действительно был спровоцирован информацией о вспышке коронавирусной инфекции в Китае. Однако, по словам медиков, и в этой ситуации можно найти свои плюсы. Так, новосибирцев маска защитит если не от коронавируса, то уж точно от гриппа и ОРВИ, сезонный подъем заболеваемости которым начался не так давно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Китайский коронавирус 2020: минздрав просит увеличить выпуск масок для Новосибирской области
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