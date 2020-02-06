«Все хорошо, но депиляция не помешает»: Митя Фомин подразнил подписчиков голым фото
Певец Митя Фомин, который родом из Новосибирска, не стесняется быть откровенным в соцсетях. В его Instagram часто можно увидеть довольно провокационные снимки в стиле ню. Именно таким фото артист решил проиллюстрировать пост, в котором он сообщает, что ищет себе личного тренера, чтобы привести себя в форму к лету.
— Рублю правду-матку с плеча: с момента нового года практически не выхожу на спортплощадку и в зал (за редким исключением пробежек на выездах), потому что все время в разъездах. Это, безусловно, сказывается на моем физическом состоянии — для меня на лицо прибавка в весе, уменьшение эластичности кожи и все натекающие, — пишет Митя Фомин на свой странице. — Но со следующей недели уже в Москве и возвращаюсь к режиму. Пока по-прежнему открыта вакансия моего личного тренера, поэтому кто готов привести мое тело в порядок к лету, а лучше к весне
Однако некоторые поклонники певца уверены, что он и так в прекрасной форме. О чем они с радостью сообщили ему в комментариях под постом. Но, нашлись и те, кто решил, что выкладывать такие фотографии в сеть, по меньшей мере, странно. А артист все это делает только ради собственного пиара:
— Это же такая работа над телом. Мне б такую силу воли!
— Тело-то красивое, но выкладывать зачем? Ради пиара?
— Фото — просто огонь!
— Ни стыда ни совести!
— Все хорошо, но депиляция не помешает, — пишут люди.
ИСТОЧНИК KP.RU