«Все хорошо, но депиляция не помешает»: Митя Фомин подразнил подписчиков голым фото

6 Февр. 2020 2020-02-06T21:13:07+03:00

В его Instagram часто можно увидеть довольно провокационные снимки в стиле ню. Фото: mf_agent

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Певец Митя Фомин, который родом из Новосибирска, не стесняется быть откровенным в соцсетях. В его Instagram часто можно увидеть довольно провокационные снимки в стиле ню. Именно таким фото артист решил проиллюстрировать пост, в котором он сообщает, что ищет себе личного тренера, чтобы привести себя в форму к лету.

— Рублю правду-матку с плеча: с момента нового года практически не выхожу на спортплощадку и в зал (за редким исключением пробежек на выездах), потому что все время в разъездах. Это, безусловно, сказывается на моем физическом состоянии — для меня на лицо прибавка в весе, уменьшение эластичности кожи и все натекающие, — пишет Митя Фомин на свой странице. — Но со следующей недели уже в Москве и возвращаюсь к режиму. Пока по-прежнему открыта вакансия моего личного тренера, поэтому кто готов привести мое тело в порядок к лету, а лучше к весне

Однако некоторые поклонники певца уверены, что он и так в прекрасной форме. О чем они с радостью сообщили ему в комментариях под постом. Но, нашлись и те, кто решил, что выкладывать такие фотографии в сеть, по меньшей мере, странно. А артист все это делает только ради собственного пиара:

— Это же такая работа над телом. Мне б такую силу воли!

— Тело-то красивое, но выкладывать зачем? Ради пиара?

— Фото — просто огонь!

— Ни стыда ни совести!

— Все хорошо, но депиляция не помешает, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU