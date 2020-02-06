2020-02-06T21:13:07+03:00
Общество

«Все хорошо, но депиляция не помешает»: Митя Фомин подразнил подписчиков голым фото

Певец часто выкладывает в сеть снимки в стиле ню
Наталья СИМКИНА
Поделиться:
В его Instagram часто можно увидеть довольно провокационные снимки в стиле ню. Фото: mf_agentВ его Instagram часто можно увидеть довольно провокационные снимки в стиле ню. Фото: mf_agent
Изменить размер текста:

Певец Митя Фомин, который родом из Новосибирска, не стесняется быть откровенным в соцсетях. В его Instagram часто можно увидеть довольно провокационные снимки в стиле ню. Именно таким фото артист решил проиллюстрировать пост, в котором он сообщает, что ищет себе личного тренера, чтобы привести себя в форму к лету.

— Рублю правду-матку с плеча: с момента нового года практически не выхожу на спортплощадку и в зал (за редким исключением пробежек на выездах), потому что все время в разъездах. Это, безусловно, сказывается на моем физическом состоянии — для меня на лицо прибавка в весе, уменьшение эластичности кожи и все натекающие, — пишет Митя Фомин на свой странице. — Но со следующей недели уже в Москве и возвращаюсь к режиму. Пока по-прежнему открыта вакансия моего личного тренера, поэтому кто готов привести мое тело в порядок к лету, а лучше к весне

Однако некоторые поклонники певца уверены, что он и так в прекрасной форме. О чем они с радостью сообщили ему в комментариях под постом. Но, нашлись и те, кто решил, что выкладывать такие фотографии в сеть, по меньшей мере, странно. А артист все это делает только ради собственного пиара:

— Это же такая работа над телом. Мне б такую силу воли!

— Тело-то красивое, но выкладывать зачем? Ради пиара?

— Фото — просто огонь!

— Ни стыда ни совести!

— Все хорошо, но депиляция не помешает, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Китайский коронавирус 2020: минздрав просит увеличить выпуск масок для Новосибирской области
«Все хорошо, но депиляция не помешает»: Митя Фомин подразнил подписчиков голым фото
«ГАИ можно, а вас нельзя?»: в новосибирской поликлинике врачи запретили снимать их на видео
Побоялся начальника: железнодорожник подделал документы, чтобы не получить выговор, и попал под суд
Рассказываем, с каких улиц в Новосибирске уберут снег ночью 7 февраля
В Новосибирске 37 домов до утра остались без отопления и горячей воды
Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске в выходные
За смертельную вечеринку, где погибла студентка, сотрудник ЖКХ Новосибирского научного центра получил 15 тысяч рублей
«А если бы там были люди?»: снежная глыба с крыши рухнула на машину в Новосибирске
«Обувь застряла в снежной каше»: под Новосибирском школьник провалился под лед
«Переживал и плакал»: внук получил срок за убийство бабушки из жалости
Хамил полицейским и ругался матом: астраханский вахтовик устроил дебош в «Толмачево»
«Вездеходы» не пригодились: СКР объяснил, почему прекратили следствие по делу экс-главы УГИБДД Сергея Штельмаха
История про новосибирскую квадромаму и четверняшек попала на престижный фестиваль
«Выходи, не повезу!»: водитель маршрутки выгнали из салона девушку с умной собакой
Развернули аэробус в воздухе: инженера, не проверившего дверь люка в самолете, оштрафуют
Стало известно, кто подкинул конверт с надписью «Сибирская язва» в больницу
Квартира вспыхнула из-за проводки: пожарные вынесли из горящего дома двоих детей
Дело уволенного за «вездеходы» экс-главы новосибирского УГИБДД Сергея Штельмаха, развалилось
«Выглядит ужасающе»: появилось видео, как иномарка влетела в толпу пешеходов в Новосибирске
«Люди, что с вами?»: кондуктор высадила из автобуса бабушку с внуком из-за забытой карты школьника
«Потребовали выкуп»: в новосибирскую полицию заявили о похищении девушки
Самолет «Москва-Абакан» экстренно сел в Новосибирске
В Новосибирске водитель иномарки сбил трех человек
«Собаки пока не хотят с ней общаться»: дворняжке, сбитой машиной, нужна инвалидная коляска
«В полете заболела рука»: пассажирка травмировала плечо, поскользнувшись на трапе самолета «Новосибирск-Омск»
В мэрии прокомментировали плохое состояние туалета на Монументе Славы