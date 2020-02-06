2020-02-06T19:54:26+03:00
Общество

«ГАИ можно, а вас нельзя?»: в новосибирской поликлинике врачи запретили снимать их на видео

Объявление об этом появилось в одной из поликлиник Ленинского района
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Новосибирец увидел весьма необычное объявление в одной из поликлиник города.Новосибирец увидел весьма необычное объявление в одной из поликлиник города.
Изменить размер текста:

Новосибирец увидел весьма необычное объявление в поликлинике № 18 в Ленинском районе. В его тексте говорилось о запрете на видеосъемку и запись голоса врачей и других медработников.

— В общем-то, я в поликлинике бываю не часто, в этот раз зашел по делам с ребенком туда. И увидел повсюду такие объявления, на всех дверях были наклеены, — рассказал КП-Новосибирск автор фото Владислав. — Сам такие объявления я увидел впервые. Уже не стал спрашивать у врачей, что это, и с чем связано.

Однако, по словам сибиряка, его такое обращение медиков к пациентам сильно удивило. Ведь поликлиника — это общественное место.

— Я считаю, что в муниципальном, общественном месте нельзя запрещать какую-либо съемку. Ведь, насколько мне известно, у нас даже сотрудников ГАИ можно снимать при исполнении служебных обязанностей. Так почему с врачами тогда другая ситуация?

Сами медики в объявлении ссылаются на часть 2 статьи 113 КоАП РФ: «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«ГАИ можно, а вас нельзя?»: в новосибирской поликлинике врачи запретили снимать их на видео
Побоялся начальника: железнодорожник подделал документы, чтобы не получить выговор, и попал под суд
Рассказываем, с каких улиц в Новосибирске уберут снег ночью 7 февраля
В Новосибирске 37 домов до утра остались без отопления и горячей воды
Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске в выходные
За смертельную вечеринку, где погибла студентка, сотрудник ЖКХ Новосибирского научного центра получил 15 тысяч рублей
«А если бы там были люди?»: снежная глыба с крыши рухнула на машину в Новосибирске
«Обувь застряла в снежной каше»: под Новосибирском школьник провалился под лед
«Переживал и плакал»: внук получил срок за убийство бабушки из жалости
Хамил полицейским и ругался матом: астраханский вахтовик устроил дебош в «Толмачево»
«Вездеходы» не пригодились: СКР объяснил, почему прекратили следствие по делу экс-главы УГИБДД Сергея Штельмаха
История про новосибирскую квадромаму и четверняшек попала на престижный фестиваль
«Выходи, не повезу!»: водитель маршрутки выгнали из салона девушку с умной собакой
Развернули аэробус в воздухе: инженера, не проверившего дверь люка в самолете, оштрафуют
Стало известно, кто подкинул конверт с надписью «Сибирская язва» в больницу
Квартира вспыхнула из-за проводки: пожарные вынесли из горящего дома двоих детей
Дело уволенного за «вездеходы» экс-главы новосибирского УГИБДД Сергея Штельмаха, развалилось
«Выглядит ужасающе»: появилось видео, как иномарка влетела в толпу пешеходов в Новосибирске
«Люди, что с вами?»: кондуктор высадила из автобуса бабушку с внуком из-за забытой карты школьника
«Потребовали выкуп»: в новосибирскую полицию заявили о похищении девушки
Самолет «Москва-Абакан» экстренно сел в Новосибирске
В Новосибирске водитель иномарки сбил трех человек
«Собаки пока не хотят с ней общаться»: дворняжке, сбитой машиной, нужна инвалидная коляска
«В полете заболела рука»: пассажирка травмировала плечо, поскользнувшись на трапе самолета «Новосибирск-Омск»
В мэрии прокомментировали плохое состояние туалета на Монументе Славы