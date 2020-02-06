«ГАИ можно, а вас нельзя?»: в новосибирской поликлинике врачи запретили снимать их на видео

6 Февр. 2020 2020-02-06T19:54:26+03:00

Объявление об этом появилось в одной из поликлиник Ленинского района

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Новосибирец увидел весьма необычное объявление в поликлинике № 18 в Ленинском районе. В его тексте говорилось о запрете на видеосъемку и запись голоса врачей и других медработников.

— В общем-то, я в поликлинике бываю не часто, в этот раз зашел по делам с ребенком туда. И увидел повсюду такие объявления, на всех дверях были наклеены, — рассказал КП-Новосибирск автор фото Владислав. — Сам такие объявления я увидел впервые. Уже не стал спрашивать у врачей, что это, и с чем связано.

Однако, по словам сибиряка, его такое обращение медиков к пациентам сильно удивило. Ведь поликлиника — это общественное место.

— Я считаю, что в муниципальном, общественном месте нельзя запрещать какую-либо съемку. Ведь, насколько мне известно, у нас даже сотрудников ГАИ можно снимать при исполнении служебных обязанностей. Так почему с врачами тогда другая ситуация?

Сами медики в объявлении ссылаются на часть 2 статьи 113 КоАП РФ: «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных».

ИСТОЧНИК KP.RU