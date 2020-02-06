Рассказываем, с каких улиц в Новосибирске уберут снег ночью 7 февраля

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:55:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске продолжают регулярную ночную уборку улиц от снега. Рассказываем, где будет работать снегоуборочная техника в ночь с 6 на 7 февраля.

— Сегодня ночью снег вывезут с таких улиц, как: Станционная; Первомайская (от дома № 100 до дома № 114); Ватутина; Сибиряков-Гвардейцев; Красный проспект (от ул. Писарева до ул. Кропоткина); Писарева (от ул. Ипподромской до ул. Мичурина); Достоевского (от ул. Мичурина до ул. Советской); Железнодорожная (от ул. 1905 года до площади Трубникова); Дуси Ковальчук (от ул. Залесского до площади Калинина); Волочаевская (от ул. Есенина до остановки «Родина»); проспект Дзержинского (от ул. Индустриальной до ул. Трикотажной); Большевистская(от площади Инженера Будагова до микрорайона Ключ-Камышенского плато); Народная (по четной стороне от 1-го Краснодонского переулка до ул. Театральной); Богдана Хмельницкого (вдоль домов № 8, 12, 16); Академика Ржанова, а также с остановок общественного транспорта «Лесоперевалка» и тоннеля Димитровского моста.

Автомобилистам на время уборки снега необходимо будет убрать свои машины с придомовой территории и внутриквартальных проездов. Также не следует оставлять свои автомобили припаркованными возле дороги.

По всем вопросам, касающимся качества уборки дорог и тротуаров (магистральных и внутриквартальных), можно обращаться в МБУ «ГЦОДД» по телефонам: 224-08-52 и 224-87-70 (круглосуточно), а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU