2020-02-06T16:44:17+03:00
Общество

В Новосибирске 37 домов до утра остались без отопления и горячей воды

Причиной этому стала авария на теплотрассе
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Дзержинском районе почти 40 домов остались без отопления и горячей воды почти на сутки. Фото: https://map.novo-sibirsk.ru/В Дзержинском районе почти 40 домов остались без отопления и горячей воды почти на сутки. Фото: https://map.novo-sibirsk.ru/
Изменить размер текста:

В Дзержинском районе почти 40 домов остались без отопления и горячей воды до утра. Причиной этому стала авария на теплотрассе.

— В связи с повреждением на магистральной теплотрассе по улице Национальной, шестого февраля в три часа дня было отключено теплоснабжение 37 многоквартирных домов в Дзержинском районе на улицах Есенина и Куприна. Дефект уже был определен, в настоящее время бригада специалистов проводит ремонтные работы. Завершить их планируют к семи утра седьмого февраля, — сообщили КП-Новосибирск в СГК.

Напомним, в декабре из-за коммунального ЧП без отопления на несколько часов остались жители Ленинского района. Тепло пропало в 63 жилых домах. Причиной этому послужил прорыв на теплотрассе по улице Пархоменко. Повреждение магистрали составляло 700 миллиметров. Вернули сибирякам отопление уже ночью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ленинском районе Новосибирска 63 дома остались без тепла

Энергетики ремонтируют магистральный трубопровод (подробнее)

В Ленинском районе вернули отопление в 70 домов

Люди были без отопления около 1,5 суток (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске 37 домов до утра остались без отопления и горячей воды
Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске в выходные
За смертельную вечеринку, где погибла студентка, сотрудник ЖКХ Новосибирского научного центра получил 15 тысяч рублей
«А если бы там были люди?»: снежная глыба с крыши рухнула на машину в Новосибирске
«Обувь застряла в снежной каше»: под Новосибирском школьник провалился под лед
«Переживал и плакал»: внук получил срок за убийство бабушки из жалости
Хамил полицейским и ругался матом: астраханский вахтовик устроил дебош в «Толмачево»
«Вездеходы» не пригодились: СКР объяснил, почему прекратили следствие по делу экс-главы УГИБДД Сергея Штельмаха
История про новосибирскую квадромаму и четверняшек попала на престижный фестиваль
«Выходи, не повезу!»: водитель маршрутки выгнали из салона девушку с умной собакой
Развернули аэробус в воздухе: инженера, не проверившего дверь люка в самолете, оштрафуют
Стало известно, кто подкинул конверт с надписью «Сибирская язва» в больницу
Квартира вспыхнула из-за проводки: пожарные вынесли из горящего дома двоих детей
Дело уволенного за «вездеходы» экс-главы новосибирского УГИБДД Сергея Штельмаха, развалилось
«Выглядит ужасающе»: появилось видео, как иномарка влетела в толпу пешеходов в Новосибирске
«Люди, что с вами?»: кондуктор высадила из автобуса бабушку с внуком из-за забытой карты школьника
«Потребовали выкуп»: в новосибирскую полицию заявили о похищении девушки
Самолет «Москва-Абакан» экстренно сел в Новосибирске
В Новосибирске водитель иномарки сбил трех человек
«Собаки пока не хотят с ней общаться»: дворняжке, сбитой машиной, нужна инвалидная коляска
«В полете заболела рука»: пассажирка травмировала плечо, поскользнувшись на трапе самолета «Новосибирск-Омск»
В мэрии прокомментировали плохое состояние туалета на Монументе Славы