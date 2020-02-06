В Новосибирске 37 домов до утра остались без отопления и горячей воды

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:44:17+03:00

В Дзержинском районе почти 40 домов остались без отопления и горячей воды почти на сутки. Фото: https://map.novo-sibirsk.ru/

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В Дзержинском районе почти 40 домов остались без отопления и горячей воды до утра. Причиной этому стала авария на теплотрассе.

— В связи с повреждением на магистральной теплотрассе по улице Национальной, шестого февраля в три часа дня было отключено теплоснабжение 37 многоквартирных домов в Дзержинском районе на улицах Есенина и Куприна. Дефект уже был определен, в настоящее время бригада специалистов проводит ремонтные работы. Завершить их планируют к семи утра седьмого февраля, — сообщили КП-Новосибирск в СГК.

Напомним, в декабре из-за коммунального ЧП без отопления на несколько часов остались жители Ленинского района. Тепло пропало в 63 жилых домах. Причиной этому послужил прорыв на теплотрассе по улице Пархоменко. Повреждение магистрали составляло 700 миллиметров. Вернули сибирякам отопление уже ночью.

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ИСТОЧНИК KP.RU