Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске в выходные
Неожиданно теплая для февраля погода в Новосибирске продержится еще несколько дней. Управляющие компании города получили сигнал о том, что режим «Оттепель» следует продлить.
— Единая дежурно-диспетчерская служба мэрии повторно передала по автоматизированной системе сигнал «Оттепель». В связи с ним, управляющие компании города должны продолжить внимательно следить за очисткой снега с жилых домов и прилегающих к ним территорий, а также позаботиться о мерах безопасности: выставить специальные ограждения на надлежащие территории, — сообщают в мэрии города Новосибирска.
По словам синоптиков, с 7 по 10 февраля в Новосибирске температура воздуха будет варьироваться от -14 до +3 градусов, местами возможен умеренный снег и гололед на дорогах. Порывы ветра будут достигать от 5 до 19 метров в секунду.
Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии напоминают: при возникновении ЧС необходимо обращаться по телефону 051.
ИСТОЧНИК KP.RU