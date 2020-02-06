Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске в выходные

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:37:08+03:00

В Новосибирске неожиданно теплая для февраля погода продержится еще несколько дней. Фото: Евгения ГУСЕВА

Теплая погода в Новосибирске продержится еще несколько дней

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Неожиданно теплая для февраля погода в Новосибирске продержится еще несколько дней. Управляющие компании города получили сигнал о том, что режим «Оттепель» следует продлить.

— Единая дежурно-диспетчерская служба мэрии повторно передала по автоматизированной системе сигнал «Оттепель». В связи с ним, управляющие компании города должны продолжить внимательно следить за очисткой снега с жилых домов и прилегающих к ним территорий, а также позаботиться о мерах безопасности: выставить специальные ограждения на надлежащие территории, — сообщают в мэрии города Новосибирска.

По словам синоптиков, с 7 по 10 февраля в Новосибирске температура воздуха будет варьироваться от -14 до +3 градусов, местами возможен умеренный снег и гололед на дорогах. Порывы ветра будут достигать от 5 до 19 метров в секунду.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии напоминают: при возникновении ЧС необходимо обращаться по телефону 051.

ИСТОЧНИК KP.RU