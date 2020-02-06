2020-02-06T15:37:08+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске в выходные

Теплая погода в Новосибирске продержится еще несколько дней
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Новосибирске неожиданно теплая для февраля погода продержится еще несколько дней.В Новосибирске неожиданно теплая для февраля погода продержится еще несколько дней.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Неожиданно теплая для февраля погода в Новосибирске продержится еще несколько дней. Управляющие компании города получили сигнал о том, что режим «Оттепель» следует продлить.

— Единая дежурно-диспетчерская служба мэрии повторно передала по автоматизированной системе сигнал «Оттепель». В связи с ним, управляющие компании города должны продолжить внимательно следить за очисткой снега с жилых домов и прилегающих к ним территорий, а также позаботиться о мерах безопасности: выставить специальные ограждения на надлежащие территории, — сообщают в мэрии города Новосибирска.

По словам синоптиков, с 7 по 10 февраля в Новосибирске температура воздуха будет варьироваться от -14 до +3 градусов, местами возможен умеренный снег и гололед на дорогах. Порывы ветра будут достигать от 5 до 19 метров в секунду.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии напоминают: при возникновении ЧС необходимо обращаться по телефону 051.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске 37 домов до утра остались без отопления и горячей воды
Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске в выходные
За смертельную вечеринку, где погибла студентка, сотрудник ЖКХ Новосибирского научного центра получил 15 тысяч рублей
«А если бы там были люди?»: снежная глыба с крыши рухнула на машину в Новосибирске
«Обувь застряла в снежной каше»: под Новосибирском школьник провалился под лед
«Переживал и плакал»: внук получил срок за убийство бабушки из жалости
Хамил полицейским и ругался матом: астраханский вахтовик устроил дебош в «Толмачево»
«Вездеходы» не пригодились: СКР объяснил, почему прекратили следствие по делу экс-главы УГИБДД Сергея Штельмаха
История про новосибирскую квадромаму и четверняшек попала на престижный фестиваль
«Выходи, не повезу!»: водитель маршрутки выгнали из салона девушку с умной собакой
Развернули аэробус в воздухе: инженера, не проверившего дверь люка в самолете, оштрафуют
Стало известно, кто подкинул конверт с надписью «Сибирская язва» в больницу
Квартира вспыхнула из-за проводки: пожарные вынесли из горящего дома двоих детей
Дело уволенного за «вездеходы» экс-главы новосибирского УГИБДД Сергея Штельмаха, развалилось
«Выглядит ужасающе»: появилось видео, как иномарка влетела в толпу пешеходов в Новосибирске
«Люди, что с вами?»: кондуктор высадила из автобуса бабушку с внуком из-за забытой карты школьника
«Потребовали выкуп»: в новосибирскую полицию заявили о похищении девушки
Самолет «Москва-Абакан» экстренно сел в Новосибирске
В Новосибирске водитель иномарки сбил трех человек
«Собаки пока не хотят с ней общаться»: дворняжке, сбитой машиной, нужна инвалидная коляска
«В полете заболела рука»: пассажирка травмировала плечо, поскользнувшись на трапе самолета «Новосибирск-Омск»
В мэрии прокомментировали плохое состояние туалета на Монументе Славы