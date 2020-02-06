«А если бы там были люди?»: снежная глыба с крыши рухнула на машину в Новосибирске

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:34:31+03:00

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Сибиряк оставил свою машину у бизнес-центра прямо под запрещающей парковку табличкой. Итог его поступка оказался предсказуемым и весьма печальным: на авто рухнула снежная глыба.

— Сегодня с крыши дома № 79 на Красном проспекте снег упал на припаркованный автомобиль Nissan Tiida, — сообщается в паблике Вконтакте Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». — Владелец седана проигнорировал предупреждающую табличку, за что и поплатился. У машины смялась крыша и разбилось лобовое стекло.

Сибиряк оставил свою машину у бизнес-центра прямо под запрещающей парковку табличкой.

В комментариях под постом об этом инциденте многие сибиряки отметили, что водитель сам виноват в случившемся, ведь он не мог не видеть запрещающей таблички и предупреждении о сходе снега с крыш. Но некоторые отметили, что этот снег может быть опасным не только для автомобилей, но и для людей:

— А если бы на кого-нибудь из прохожих так рухнуло?

— Водитель сам виноват, так ему и надо.

— Это место следовало оградить. Одной таблички мало, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU