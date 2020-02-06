«А если бы там были люди?»: снежная глыба с крыши рухнула на машину в Новосибирске
Сибиряк оставил свою машину у бизнес-центра прямо под запрещающей парковку табличкой. Итог его поступка оказался предсказуемым и весьма печальным: на авто рухнула снежная глыба.
— Сегодня с крыши дома № 79 на Красном проспекте снег упал на припаркованный автомобиль Nissan Tiida, — сообщается в паблике Вконтакте Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». — Владелец седана проигнорировал предупреждающую табличку, за что и поплатился. У машины смялась крыша и разбилось лобовое стекло.
Сибиряк оставил свою машину у бизнес-центра прямо под запрещающей парковку табличкой.
В комментариях под постом об этом инциденте многие сибиряки отметили, что водитель сам виноват в случившемся, ведь он не мог не видеть запрещающей таблички и предупреждении о сходе снега с крыш. Но некоторые отметили, что этот снег может быть опасным не только для автомобилей, но и для людей:
— А если бы на кого-нибудь из прохожих так рухнуло?
— Водитель сам виноват, так ему и надо.
— Это место следовало оградить. Одной таблички мало, — пишут люди.
ИСТОЧНИК KP.RU