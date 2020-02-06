«Обувь застряла в снежной каше»: под Новосибирском школьник провалился под лед

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:43:18+03:00

Спасатели еще раз напоминают сибирякам о том, непременно нужно рассказывать об опасности выхода на лед детям.

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В Бердске спасатели помогли ребенку, провалившемуся под лед. Мальчик решил пройти по замерзшему заливу, но, недалеко от берега он провалился и застрял в мокром снегу. В МЧС утверждают, что произошедшее могло стоить подростку жизни.

— Мы сразу же прибыли на помощь ребенку, вытащили его оттуда, уложили на носилки и бегом доставили домой. Благо, жил мальчик совсем рядом. Помощь медиков не потребовалась, — сообщают в МЧС по Новосибирской области.

Дрожащий от холода подросток объяснил спасателям, что смог освободить ноги из ледяной воды, но не знал, как достать оттуда свою обувь, чтобы добраться до берега и вернуться домой. Ведь на поверхности льда была вода и снежная каша.

Спасатели еще раз напоминают сибирякам о том, как важно соблюдать правила безопасности, находясь рядом с замерзшими водоемами. Кроме того, непременно нужно рассказывать об опасности выхода на лед детям.

ИСТОЧНИК KP.RU