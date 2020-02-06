2020-02-06T12:25:09+03:00
Общество

«Переживал и плакал»: внук получил срок за убийство бабушки из жалости

Молодой человек хотел свести счеты с жизнью и избавить пожилую женщину от переживаний
Никита МАНЬКО
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Приемный подросток был примерным внуком.ФОТО: архив "КП-Новосибирск"Приемный подросток был примерным внуком.ФОТО: архив "КП-Новосибирск"
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Подросток получил шесть лет колонии за убийство приемной бабушки. Парень объяснил, что хотел свести счеты с жизнью, а бабушку убил, чтобы она не страдала после его смерти. Только после своей попытки самоубийства он выжил, и теперь ему придется ответить за убийство пенсионерки.

Согласно материалам дела, 17-летний хорошист и спортсмен пошел на Бугринский мост после расставания с одноклассницей. Стоя за перилами, он вспомнил о приемной бабушке — единственной заботливой родственнице. Чтобы, по его словам, она не страдала после его гибели, подросток решил ее убить. Он вернулся домой и нанес 70-летней женщине серию смертельных ударов ножом.

После этого парень снова вернулся к мосту и попытался покончить с собой. Но получил несколько переломов и остался жив. Две девушки, которые видели, что случилось на мосту, вызвали «Скорую помощь», и подростка доставили в больницу. Там он сознался в преступлении.

— Молодой человек признал вину и написал явку с повинной, переживал и плакал в процессе, полностью раскаялся в содеянном. Бывшая знакомая характеризовала его положительно: хорошо учился, был общительным и добрым парнем, занимался спортом, — сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Кировского района.

Суд назначил 17-летнему преступнику шесть лет воспитательной колонии, приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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