2020-02-06T11:59:19+03:00
Общество

Хамил полицейским и ругался матом: астраханский вахтовик устроил дебош в «Толмачево»

Его задержали транспортные полицейские
Алена КУЛЕШОВА
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В аэропорту «Толмачево» задержали дебошира из Астрахани.В аэропорту «Толмачево» задержали дебошира из Астрахани.
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В аэропорту «Толмачево» задержали дебошира из Астрахани, который оскорблял сотрудников аэровокзала и других пассажиров. Явно нетрезвый мужчина ожидал вылета своего самолета, чтобы вернуться домой после вахты. Задержали дебошира транспортные полицейские.

— В отделе полиции задержанный продолжал нецензурно выражаться, оскорблять полицейских и агрессивно реагировать на требования успокоиться. Известно также, что он уже привлекался ранее к административной ответственности за мелкое хулиганство, — сообщили в УТ МВД по СФО. — За правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство), мужчину обязали выплатить тысячу рублей штрафа.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудили в отношении астраханца уголовное дело по признакам преступления по статье 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).

Астраханский вахтовик устроил дебош в «Толмачево».

ИСТОЧНИК KP.RU

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