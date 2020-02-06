Хамил полицейским и ругался матом: астраханский вахтовик устроил дебош в «Толмачево»
В аэропорту «Толмачево» задержали дебошира из Астрахани, который оскорблял сотрудников аэровокзала и других пассажиров. Явно нетрезвый мужчина ожидал вылета своего самолета, чтобы вернуться домой после вахты. Задержали дебошира транспортные полицейские.
— В отделе полиции задержанный продолжал нецензурно выражаться, оскорблять полицейских и агрессивно реагировать на требования успокоиться. Известно также, что он уже привлекался ранее к административной ответственности за мелкое хулиганство, — сообщили в УТ МВД по СФО. — За правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство), мужчину обязали выплатить тысячу рублей штрафа.
Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудили в отношении астраханца уголовное дело по признакам преступления по статье 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).
Астраханский вахтовик устроил дебош в «Толмачево».
ИСТОЧНИК KP.RU