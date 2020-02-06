Хамил полицейским и ругался матом: астраханский вахтовик устроил дебош в «Толмачево»

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:59:19+03:00

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В аэропорту «Толмачево» задержали дебошира из Астрахани, который оскорблял сотрудников аэровокзала и других пассажиров. Явно нетрезвый мужчина ожидал вылета своего самолета, чтобы вернуться домой после вахты. Задержали дебошира транспортные полицейские.

— В отделе полиции задержанный продолжал нецензурно выражаться, оскорблять полицейских и агрессивно реагировать на требования успокоиться. Известно также, что он уже привлекался ранее к административной ответственности за мелкое хулиганство, — сообщили в УТ МВД по СФО. — За правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство), мужчину обязали выплатить тысячу рублей штрафа.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудили в отношении астраханца уголовное дело по признакам преступления по статье 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/759123" frameborder="0"></iframe> Астраханский вахтовик устроил дебош в «Толмачево».

ИСТОЧНИК KP.RU