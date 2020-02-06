«Вездеходы» не пригодились: СКР объяснил, почему прекратили следствие по делу экс-главы УГИБДД Сергея Штельмаха

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:43:18+03:00

Около года шло следствие, которое выяснило, что уволенный глава ведомства, все-таки – не преступник

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Следственный комитет подтвердило информацию источника КП-Новосибирск о том, что дело против Сергея Штельмаха прекращено. В действиях бывшего главы областного управления ГИБДД не нашли преступления.

Причиной возбуждения дела о превышении полномочий стала выдача так называемых «вездеходов» - документов, которые предписывали сотрудникам ГИБДД не проверять их обладателей.

«…распоряжение подчиненным сотрудникам органа внутренних дел о том, что проверке не подлежат водительское удостоверение, регистрационные документы, путевой лист, перевозимый груз и документы для него, транспортное средство, а также лица, находящиеся в нем», - говорится СКР о содержании документов.

В ведомстве поясняют, что обладателями таких документов стали шесть человек. А дело прекратили потому что, по данным следствия, никто из них не воспользовался такими «непроверяшками» для уклонения от ответственности.

«Откуда корка у тебя? Не твое дело!» - депутат Заксобрания рассказал, как у него нашли документ советника Главного госавтоинспектора. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU