История про новосибирскую квадромаму и четверняшек попала на престижный фестиваль

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:51:21+03:00

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Материал про многодетную маму Марину Стеклову попал в шорт-лист фестиваля «Вместе медиа». Это значит, что с ним ознакомятся сотрудники разных СМИ и эксперты в области журналистики. Они проанализируют эту работу и оценят, как по этой теме поработала редакция КП-Новосибирск.

Текст с фотографиями, видео и звуковыми подкастами был опубликован на сайте издательского дома под заголовком «Я - квадромама»: сибирячка раскрутила страничку в «Инстаграме» с помощью няшек-четверняшек».

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Кроме этого, в шорт-лист фестиваля попало сразу несколько программ радиостанции «Комсомольская прада»-Новосибирск». Это, например, история про девочек-двойняшек, на воспитание которых претендует сразу две матери: приемная и биологическая, восстановившая утерянные прежде родительские права.

Программа фестиваля «Вместе медиа» традиционно включает в себя разбор радиопрограмм и интернет-публикаций СМИ, вошедших в шорт-лист конкурса. Другая составляющая фестиваля - мастер-классы и практикумы от ведущих представителей СМИ. Сибирский этап «Вместе медиа» пройдет в Красноярске с 7 по 9 февраля.

В Красноярске пройдет очередной этап престижного фестиваля СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU