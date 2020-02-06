Развернули аэробус в воздухе: инженера, не проверившего дверь люка в самолете, оштрафуют

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:05:53+03:00

Из-за того, что инженер недосмотрел, самолет пришлось развернуть в воздухе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Новосибирская транспортная прокуратура завершила проверку. Еще 27 ноября 2019 года в небе над Новосибирском произошло ЧП. На борту самолета «Новосибирск-Москва» сработал датчик неисправности. Командир принял решение выработать топливо и вернуться в аэропорт «Толмачево».

Западно-Сибирская прокуратура провела проверку и установила виновника происшествия.

— Причиной указанного авиаинцидента явилось ненадлежащее техническое обслуживание самолета инженером ООО «Сибирь Техник», осуществлявшим ремонт двери люка багажного отделения, — сообщает пресс-служба ведомства.

Инженер признан виновным в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов». За то, что он недосмотрел, его оштрафуют на 3000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU