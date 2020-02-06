Развернули аэробус в воздухе: инженера, не проверившего дверь люка в самолете, оштрафуют
Новосибирская транспортная прокуратура завершила проверку. Еще 27 ноября 2019 года в небе над Новосибирском произошло ЧП. На борту самолета «Новосибирск-Москва» сработал датчик неисправности. Командир принял решение выработать топливо и вернуться в аэропорт «Толмачево».
Западно-Сибирская прокуратура провела проверку и установила виновника происшествия.
— Причиной указанного авиаинцидента явилось ненадлежащее техническое обслуживание самолета инженером ООО «Сибирь Техник», осуществлявшим ремонт двери люка багажного отделения, — сообщает пресс-служба ведомства.
Инженер признан виновным в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов». За то, что он недосмотрел, его оштрафуют на 3000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU