Стало известно, кто подкинул конверт с надписью «Сибирская язва» в больницу

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:06:32+03:00

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Полицейские выяснили, что пакет с надписью «Сибирская язва» в терапевтический корпус больницы №12 подкинул работник медучреждения. Сейчас сотрудники устанавливают, кто именно, и с какой целью это сделал. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Полиция знает, что конверт оставил сотрудник учреждения, но не знает кто, устанавливается, — сообщил источник.

Напомним, ЧП, произошедшее в новосибирской больнице №12, переполошило весь город. В клинике обнаружили конверт с надписью «Сибирская язва»: пациентов и врачей эвакуировали, на место сразу же съехались скорые, машины ФСБ. Больница уже работает в обычном режиме: там провели всю необходимую обработку, и никакой опасности нет. Сам конверт проверили эпидемиологи: он оказался пустым, но на всякий случай взяли смывы.

ИСТОЧНИК KP.RU