Квартира вспыхнула из-за проводки: пожарные вынесли из горящего дома двоих детей

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:42:22+03:00

В Новосибирске пожарные вынесли из горящего дома двоих детей. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области

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В Ленинском районе Новосибирска в ночь с 5 на 6 февраля загорелась квартира на третьем этаже дома. Жители позвонили пожарным и сообщили, что в подъезде дым.

— До прибытия пожарно-спасательных подразделений из подъезда самостоятельно эвакуировалось 26 человек. С верхних этажей жилого дома по трехколенной лестнице с применением спасательных устройств сотрудники МЧС России спасли четыре человека, из них двое детей, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Горела квартира на третьем этаже. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области

Всего 25 минут потребовалось пожарным, чтобы локализовать возгорание и ликвидировать открытое горение. Предположительная причина пожара — короткое замыкание розетки.

Еще один пожар случился этой ночью. В жилом доме в селе Верх-Тула в Новосибирской области горел подвал. Из дома сами эвакуировались 50 человек. Пока работали пожарные, людям предоставили автобус для обогрева.

ИСТОЧНИК KP.RU