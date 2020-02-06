«Потребовали выкуп»: в новосибирскую полицию заявили о похищении девушки

6 Февр. 2020 2020-02-06T07:08:32+03:00

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В полицию поступило сообщение о похищении человека. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в МВД.

- Женщине позвонили неизвестные, сказали, что дочь похищена, потребовали выкуп, - рассказал собеседник КП-Новосибирск. – Гражданка сообщила об этом полиции, отправилась к банкомату. Но, как выяснилось, похищения не было…

Телефон девушки был недоступным, но, в конце концов, та, все-таки, вышла на связь. И сказала матери, что телефон был просто выключенным. Никакого похищения, как оказалось, не произошло.

Судя по всему, матери позвонили мошенники, которые решили таким образом заработать. Они, вероятно, знали, что телефон девушки недоступен, и именно за счет этого разыграли свою аферу. Теперь злоумышленников могут привлечь за мошенничество, если полиция их разыщет. По данным нашего собеседника, перевести деньги заявительница не успела.

ИСТОЧНИК KP.RU