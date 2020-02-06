В Новосибирске водитель иномарки сбил трех человек

6 Февр. 2020 2020-02-06T06:52:06+03:00

В каком они состоянии, пока неизвестно

Изменить размер текста: A A

В четверг, 6 февраля, на площади Калинина в Новосибирске водитель иномарки вовремя не затормозил и сбил троих людей.

Об этом сообщает подписчик паблика «ЧП Новосибирск». Также о происшествии пишут в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— На Красном проспекте, сразу после съезда с площади Калинина в сторону улицы Писарева, водитель седана Toyota Corona Premio выехал на островок безопасности и врезался в дорожный знак, расположенный в центре дороги, — сообщают очевидцы.

Как сообщила КП-Новосибирск главврач «Станции скорой медицинской помощи» Ирина Большакова, на место аварии отправлена бригада врачей. О пострадавших информации пока нет.

В пресс-службе ГИБДД отказались от комментариев.

— Машина ехала по кольцу, не останавливаясь. Он сбил столб и 2-3 людей. Люди вроде бы не пострадали. Сбили женщину и мужчину. Они самостоятельно встали и отошли от аварии. К аварии подъехала скорая помощь и полиция, — рассказал КП-Новосибирск очевидец ДТП Эдуард.

КП- Новосибирск выясняет подробности аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU