В Новосибирске водитель иномарки сбил трех человек
В четверг, 6 февраля, на площади Калинина в Новосибирске водитель иномарки вовремя не затормозил и сбил троих людей.
Об этом сообщает подписчик паблика «ЧП Новосибирск». Также о происшествии пишут в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
— На Красном проспекте, сразу после съезда с площади Калинина в сторону улицы Писарева, водитель седана Toyota Corona Premio выехал на островок безопасности и врезался в дорожный знак, расположенный в центре дороги, — сообщают очевидцы.
Как сообщила КП-Новосибирск главврач «Станции скорой медицинской помощи» Ирина Большакова, на место аварии отправлена бригада врачей. О пострадавших информации пока нет.
В пресс-службе ГИБДД отказались от комментариев.
— Машина ехала по кольцу, не останавливаясь. Он сбил столб и 2-3 людей. Люди вроде бы не пострадали. Сбили женщину и мужчину. Они самостоятельно встали и отошли от аварии. К аварии подъехала скорая помощь и полиция, — рассказал КП-Новосибирск очевидец ДТП Эдуард.
КП- Новосибирск выясняет подробности аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU