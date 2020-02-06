2020-02-06T05:19:15+03:00
Общество

«Собаки пока не хотят с ней общаться»: дворняжке, сбитой машиной, нужна инвалидная коляска

После аварии у животного обездвижены задние лапки
Ульяна ДЖАНКОВА
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Норка примерила инвалидную коляску. Фото: приют «Защити животных»Норка примерила инвалидную коляску. Фото: приют «Защити животных»
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Собака по кличке Норка учится передвигаться с помощью инвалидной коляски. Задние лапы у животного обездвижены, дворняжка попала под машину. Она шустро научилась бегать и без помощи коляски, но ветеринары утверждают, что тогда будет сильная нагрузка на передние лапки, поэтому Норке нужно помочь, ведь своей коляски у нее пока нет, берет взаймы у братьев по несчастью.

История Норки удивительная. Всю свою жизнь она жила в солнечной Абхазии, пока на трассе не попала под колеса. В аварии она получила серьезную травму позвоночника и спинного мозга. Из-за этого задние лапы оказались обездвижены.

Наверное, Норка так бы и погибла на дороге, но ее подобрала девушка по имени Мария. Она написала в соцсети, попросила кого-нибудь помочь, дворняжка нуждалась в сложной операции.

Так судьба свела Марию с волонтером новосибирского приюта «Защити животных» Викторией Каратушиной. Норка полетела в Новосибирск. Все расходы оплатила Мария.

У дворняжки обездвижены задние лапки после аварии. Фото: «Защити животных»

У дворняжки обездвижены задние лапки после аварии. Фото: «Защити животных»

После удачной операции у Норки начался период восстановления. Сейчас ее уже перевели в приют.

— У нас в приюте очень хорошие условия для спинальников, они живут в отдельном доме, с теплым полом. Мы единственный приют в регионе, у кого столько спинальников, — рассказала КП-Новосибирск волонтер. — Норка постепенно осваивается. Она с удовольствием выходит на прогулки. Норочка живет вместе с малышом Джеком. Она знакомится с волонтерами, хочет общаться с собаками, правда, не все с ней хотят общаться. Мы попробовали коляску, но ей и без нее прекрасно гуляется. Но все равно будем заказывать коляску из Москвы. Она нужна, чтобы не было большой нагрузки на передние лапки.

Стоимость инвалидной коляски для дворняжки — 11 тысяч рублей. Ее изготовят специально для Норки, под ее размеры и особенности.

А еще добровольцы ищут хозяина, который смог бы позаботиться о собаке в дальнейшем.

Если вы хотите стать любящей семьей для Норки, звоните по телефону 8 — 923 — 245 — 65 — 46.

ИСТОЧНИК KP.RU

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