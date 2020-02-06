2020-02-06T04:00:56+03:00
Общество

«В полете заболела рука»: пассажирка травмировала плечо, поскользнувшись на трапе самолета «Новосибирск-Омск»

Боль была настолько сильной, что когда она прилетела, не смогла сама надеть верхнюю одежду
Ульяна ДЖАНКОВА
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Женщина упала на трапе самолета и травмировала плечо.Женщина упала на трапе самолета и травмировала плечо.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Во время посадки пассажиров на борт женщина поскользнулась и упала на трапе. На это обратил внимание бортпроводник. Он предложил ей помощь. Позже выяснилось, что женщина сильно травмировала плечо. Рука заболела в полете.

— В полете она жаловалась на боль в руке, однако от предложения воспользоваться медикаментами из бортовой аптечки или вызвать медиков в аэропорт прилета также отказалась. По прилету, по просьбе пассажира, экипаж помог ей надеть верхнюю одежду, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе авиакомпании «S7».

В аэропорту «Толмачево» проверили проверку по поводу исправности трапа.

— Трап находился в эксплуатационном состоянии. Жалоб от пассажира по данному случаю в аэропорту зафиксировано не было. При наличии ущерба пассажир может потребовать компенсацию в претензионно-исковом порядке, — прокомментировали случившееся КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта «Толмачево».

ИСТОЧНИК KP.RU

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«В полете заболела рука»: пассажирка травмировала плечо, поскользнувшись на трапе самолета «Новосибирск-Омск»
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