«В полете заболела рука»: пассажирка травмировала плечо, поскользнувшись на трапе самолета «Новосибирск-Омск»

6 Февр. 2020 2020-02-06T04:00:56+03:00

Боль была настолько сильной, что когда она прилетела, не смогла сама надеть верхнюю одежду

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Во время посадки пассажиров на борт женщина поскользнулась и упала на трапе. На это обратил внимание бортпроводник. Он предложил ей помощь. Позже выяснилось, что женщина сильно травмировала плечо. Рука заболела в полете.

— В полете она жаловалась на боль в руке, однако от предложения воспользоваться медикаментами из бортовой аптечки или вызвать медиков в аэропорт прилета также отказалась. По прилету, по просьбе пассажира, экипаж помог ей надеть верхнюю одежду, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе авиакомпании «S7».

В аэропорту «Толмачево» проверили проверку по поводу исправности трапа.

— Трап находился в эксплуатационном состоянии. Жалоб от пассажира по данному случаю в аэропорту зафиксировано не было. При наличии ущерба пассажир может потребовать компенсацию в претензионно-исковом порядке, — прокомментировали случившееся КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта «Толмачево».

ИСТОЧНИК KP.RU