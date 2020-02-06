В мэрии прокомментировали плохое состояние туалета на Монументе Славы

6 Февр. 2020 2020-02-06T03:02:44+03:00

Возможно, общественный туалет на Монументе Славы отремонтирую в этом году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Там рассказали, на что уходят деньги, которые люди платят за вход

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Мэрия Новосибирска ответила возмущенным жителям. Люди недовольны состоянием общественного туалета, который расположен недалеко от Монумента Славы. Корреспонденты КП-Новосибирск поинтересовались, когда там наведут порядок.

— Работы по ремонту общественного туалета запланированы на 2020 год и будут выполнены при условии достаточного бюджетного финансирования. Уборка проводится 2 раза в день и по мере загрязнения, — прокомментировали в департаменте культуры спорта и молодежной политики мэрии. — На что идет оплата в 20 рублей с человека? Данная стоимость является себестоимостью, выгоды учреждение не получает. Себестоимость включает: основную заработную плату уборщика и двух контроллеров-приемщиков, а также расходы на коммунальные услуги (холодная вода, стоки) и на моющие средства, хозяйственный инвентарь.

Напомним, возмущенный отзыв оставила сибирячка в аккаунте revizor.nsk в Инстаграме. Женщине не понравился общественный туалет возле Монумента Славы. Она не смогла туда зайти с ребенком из-за запаха. Женщину поддержали десятки новосибирцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU