2020-02-05T22:30:10+03:00
Общество

«Она полностью верит людям»: новосибирские волонтеры спасают сову, которую забили вороны

Сильно травмированная птица прибыла в Новосибирск из Комсомольска-на-Амуре
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирские волонтеры спасают сову из Комсомольска-на-Амуре. Фото: Центр реабилитации диких животныхНовосибирские волонтеры спасают сову из Комсомольска-на-Амуре. Фото: Центр реабилитации диких животных
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Новосибирские волонтеры спасают сову из Комсомольска-на-Амуре. Сильно травмированная птица попала к людям больше года назад. По словам зоозащитников, ее забивали вороны: из-за чего сильно пострадал правый глаз и, возможно, челюсть — за все это время птица ни разу не поела сама. Кроме этого неясыть имел серьезную черепно-мозговую травму, был дезориентирован в пространстве и совершенно обессилен.

— Люди, которые ее нашли, поняли, что сова, тем более такая крупная — животное непростое — начиная с кормления, заканчивая пространством для полетов, не говоря уже о регулярных обследованиях и оказании медицинской помощи. Это и побудило их обратиться за помощью к зоозащитникам, — сообщают волонтеры Центра реабилитации диких животных. — Прибыл к нам этот неясыть с комплексом разных болячек, среди которых был авитаминоз, воспаление дыхательных путей, сильные повреждения оперения и переросшие, неправильно подстриженные клюв и когти. Тем не менее, птица полностью доверяла человеку. И сейчас мы уже достигли немалых успехов в ее лечении. Клюву и когтям придали правильную форму, укоротив до нужного размера. После этого сова сделала свой первый «кусь». Перевели птицу на правильное питание и ждем результаты анализов, по результатам которых сможем подобрать курс лекарств, необходимых для дальнейшего лечения.

Зоозащитники утверждают, что выпустить эту сову на волю, к сожалению, нельзя. Но волонтеры постараются сделать все, чтобы улучшить качество ее самочувствия, здоровья и жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Она полностью верит людям»: новосибирские волонтеры спасают сову, которую забили вороны
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