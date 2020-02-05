2020-02-05T21:56:38+03:00
Общество

Депутат Госдумы: «Я стыдилась своих немецких корней, всегда мечтала быть русской»

Тамара Плетнева уверяет, что фамилию мужа она носит с гордостью
Алена КУЛЕШОВА
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Тамара Плетнева призналась, что всегда мечтала быть русской.Тамара Плетнева призналась, что всегда мечтала быть русской.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Депутат Государственной Думы Тамара Плетнева, которая родом из Новосибирской области, призналась, что всегда мечтала быть русской. Об этом она сообщили на пленарном заседании в ходе обсуждения законопроекта о всероссийской минуте молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны. Женщина родилась в немецкой семье и имеет немецкие корни, которых, по ее словам, она стыдится.

— Детское сознание мне говорило, что немцы все — фашисты. Мне так было это больно. Я люблю все народы, но еще раз говорю: фамилию мою по мужу я ношу с гордостью, дети мои, рожденные в России, — это наша Родина! — они русские, — цитирует слова Тамары Плетневой сайт парламентского телевидения ГД ФС РФ. — Я спрашивала родителей, мучила бабушек, дедушек: «Ну кто-нибудь у нас был русский?» Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ, потому что русские люди победили.

При этом Тамара Плетнева отметила, что ее признание ни в коем случае не означает, что она не уважает свой народ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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