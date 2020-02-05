Депутат Госдумы: «Я стыдилась своих немецких корней, всегда мечтала быть русской»
Депутат Государственной Думы Тамара Плетнева, которая родом из Новосибирской области, призналась, что всегда мечтала быть русской. Об этом она сообщили на пленарном заседании в ходе обсуждения законопроекта о всероссийской минуте молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны. Женщина родилась в немецкой семье и имеет немецкие корни, которых, по ее словам, она стыдится.
— Детское сознание мне говорило, что немцы все — фашисты. Мне так было это больно. Я люблю все народы, но еще раз говорю: фамилию мою по мужу я ношу с гордостью, дети мои, рожденные в России, — это наша Родина! — они русские, — цитирует слова Тамары Плетневой сайт парламентского телевидения ГД ФС РФ. — Я спрашивала родителей, мучила бабушек, дедушек: «Ну кто-нибудь у нас был русский?» Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ, потому что русские люди победили.
При этом Тамара Плетнева отметила, что ее признание ни в коем случае не означает, что она не уважает свой народ.
ИСТОЧНИК KP.RU