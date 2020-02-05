«Любит кататься на спине у папы»: у серебристых обезьянок из Новосибирского зоопарка родился детеныш

5 Февр. 2020 2020-02-05T20:34:42+03:00

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В Новосибирском зоопарке сегодня родился еще один очаровательный малыш, который стал первым не только для своих родителей и местного зверинца, но и для всех зоопарков страны. Пополнение случилось у пары серебристых игрунок, которые обитают в Новосибирском зоопарке с 2018 года.

— Почти у всех видов семейства игрунковых в воспитании потомства активное участие принимают и мама, и папа, — рассказывает зоолог Новосибирского зоопарка Мария Васенина, — и наши серебристые игрунки показали себя превосходными родителями. Первые дни малыш все время был с мамой, а папа — рядом. Но потом новоиспеченный отец тоже решил принять активное участие в воспитании своего детеныша и стал чаще забирать его. Малыш устраивается у него на спине, и они так гуляют.

В зоопарке отмечают, что серебристые игрунки отличаются от своих сородичей более спокойным нравом: они любят проводить время в своем домике или рядом с ним. Их семья всегда держится вместе, малыш может в любой момент перелезть со спины одного родителя на спину другого, и обратно.

У серебристых обезьянок из Новосибирского зоопарка родился детеныш.

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ИСТОЧНИК KP.RU