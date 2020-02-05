2020-02-05T19:37:59+03:00
Общество

«Там ходят дети»: стая бродячих собак возле школы пугает новосибирцев

По словам людей, животных часто можно заметить на улице Приисковая и Почтовая
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирцы жалуются на стаю собак, которая пугает жителей Дзержинского района.Новосибирцы жалуются на стаю собак, которая пугает жителей Дзержинского района.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Новосибирцы жалуются на стаю собак, которая пугает жителей Дзержинского района. Об этом пишут в соцсетях местные жители, по их словам, животных часто можно заметить на улице Приисковая и Почтовая.

— Из дома страшно выйти — там везде собаки. А ведь по этим улицам ходят на учебу. Стая бегает там целые сутки, добегает и до самой 71-й школы, — цитирует слова возмущенной сибирячки паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск». — В центре по присмотру за беспризорными животными приняли нашу заявку, но еще неизвестно, когда они смогут к нам приехать. Говорят, у них одна машина на 10 районов.

По словам женщины, жильцы близлежащих домов боятся, что псы скоро начнут кидаться на людей. Ведь на местных бродячих кошек они уже нападали.

Однако, в комментариях под постом мнения сибиряков об этой ситуации разделились. Некоторые люди поддержали девушку, согласившись, что бродячие собаки действительно могут представлять серьезную опасность для людей, а некоторые предположили, что местные жители просто преувеличивают значение проблемы, и бояться всех животных не стоит:

— Хорошие собачки, играют. Если вы с детства детям говорите, что собака может укусить и воспитываете в них страх, то ищите в себе причину, а не в животных.

— Может быть, они и не опасны, но все чаще новости появляются, что где-то кого-то собака укусила.

— Может быть, это вообще домашние собаки на самовыгуле? А вы панику развели.

— Люди сами виноваты в появлении бродячих собак. Не надо выбрасывать своих на улицу, — пишут люди.

Стая бродячих собак пугает жителей Дзержинского района Новосибирска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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