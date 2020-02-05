«Лежала комочком на своей сумке»: сибирячка умирала на глазах у прохожих, но никто ей не помог

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:36:46+03:00

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О трагедии, которая произошла на улице Большевистской, корреспондентам КП-Новосибирск рассказала читательница Евгения.

- Было около 17.00. Шла с работы и увидела на тропинке возле светофоров между улиц Выборной и Днепрогэсовской молодого человек: он был в растерянности. Подошла ближе и увидела рядом женщину, лежавшую в сугробе. На вид ей было 55-65 лет, она лежала «комочком» на своей сумке вниз головой, - описала ситуацию корреспондентам КП-Новосибирск Евгения. – Мы стали вызывать скорую. За мной следом шёл мужчин: он подошёл к женщине и стал прощупывать пульс, нам сказал, что пульса нет.

У самой Евгении не получилось дождаться врачей: она очень торопилась, не могла встретить скорую.

- Я очень переживала, что не взяла у мужчин номер телефона, чтоб узнать об этой женщине. Через какое-то время шли мои сотрудницы с работы и видели эту женщину: они мне и сказали, что она умерла. Сердце, - говорит Евгения. - Неужели водители, которые ехали и стояли на светофоре не видели тот момент, когда женщине стало плохо? А ведь в этот день было очень холодно: жаль, что так происходит вокруг…

ИСТОЧНИК KP.RU