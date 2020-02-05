«Это настоящее чудо»: щенкам, которых хотели съесть бомжи, нашли дом благодаря «Комсомолке»
О том, что собака вместе с двухмесячными щенками оказалась в беде, корреспондентам КП-Новосибирск рассказали зоозащитники. Их нашли на границе Калининского и Заельцовского районов.
- Рядом с ними находятся бомжи, и они просто могут их съесть. Раньше щенков было шесть, но уже сейчас их осталось только пять. Один пропал, - переживала волонтер Ольга Финько.
Казалось, животные были обречены. Но после публикации в КП-Новосибирск все изменилось.
Маме щенков тоже нашли дом. Фото: Ольга ФИНЬКО.
- Спасибо вам огромное! Вы совершили настоящее чудо! После вашей публикации у нас телефон просто разрывался от звонков. Четырем щенкам мы уже нашли новый дом, одного щенка-мальчика осталось пристроить, - благодарит КП-Новосибирск Ольга.
Кстати, нашлась женщина, которая хочет приютить себе маму щенков:
- У нее хороший коттедж с бассейном, собаке там будет очень хорошо, - говорит Ольга. – Правда, пока собака не дает надеть на себя поводок, но мы справимся!
ИСТОЧНИК KP.RU