2020-02-05T18:01:15+03:00
Дом. Семья

«Это настоящее чудо»: щенкам, которых хотели съесть бомжи, нашли дом благодаря «Комсомолке»

Их маму тоже хочет забрать себе хозяйка большого коттеджа из Новосибирска
Татьяна СОЛОВОВА
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Почти всех щенков пристроили. Фото: Ольга ФИНЬКО.Почти всех щенков пристроили. Фото: Ольга ФИНЬКО.
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О том, что собака вместе с двухмесячными щенками оказалась в беде, корреспондентам КП-Новосибирск рассказали зоозащитники. Их нашли на границе Калининского и Заельцовского районов.

- Рядом с ними находятся бомжи, и они просто могут их съесть. Раньше щенков было шесть, но уже сейчас их осталось только пять. Один пропал, - переживала волонтер Ольга Финько.

Казалось, животные были обречены. Но после публикации в КП-Новосибирск все изменилось.

Маме щенков тоже нашли дом. Фото: Ольга ФИНЬКО.

Маме щенков тоже нашли дом. Фото: Ольга ФИНЬКО.

- Спасибо вам огромное! Вы совершили настоящее чудо! После вашей публикации у нас телефон просто разрывался от звонков. Четырем щенкам мы уже нашли новый дом, одного щенка-мальчика осталось пристроить, - благодарит КП-Новосибирск Ольга.

Кстати, нашлась женщина, которая хочет приютить себе маму щенков:

- У нее хороший коттедж с бассейном, собаке там будет очень хорошо, - говорит Ольга. – Правда, пока собака не дает надеть на себя поводок, но мы справимся!

ИСТОЧНИК KP.RU

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