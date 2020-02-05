За парнем, сбежавшим от беременной невесты с 1,5 миллионами рублей, охотится полиция

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:01:50+03:00

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История 39-летней сибирячки, от которой жених сбежал с 1,5 миллионами рублей, вызвала бурю эмоций у сибиряков. Напомним, девушка забеременела от ухажера с сайта знакомств, продала квартиру, чтобы отдать его долги, а тот просто исчез. А после еще и угрожал расправиться с ребенком женщины от первого брака и своим собственным сыном.

В соцсетях сибиряки разделились на два лагеря: кто-то пытается поддержать девушку, а кто-то откровенно осуждает.

- Женщины в России очень доверчивы.

«Делает щенячьи глаза» - женщины не жалеют миллионов, доверяя этому человеку. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Продаёт квартиру своих детей ради какого-то проходимца. Представляю, что её старший сын думает по этому поводу, - пишут комментаторы.

Теперь после публикации в КП-Новосибирск этой историей занялась полиция:

- Сейчас мы проводим проверку и выясняем все обстоятельства произошедшего, - пояснили корреспондентам КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

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Потом женщина узнала, что таких, как она, у него было минимум две: и обе женщины отдавали ему деньги и верили, что у них - семья (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU