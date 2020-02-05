«Без нее в объезд ехать 40 минут!»: сибиряки вышли на пикет, требуя вернуть маршрутку до «МЕГИ»
Новосибирцы вышли на пикет, требуя вернуть на дороги города маршрутку № 20. По словам людей, это был единственный транспорт в Советском районе, позволяющий значительно сократить путь па маршруту «Микрорайон «Щ» — «Шлюз» — «ОбьГЭс» — «МЕГА».
— Эта маршрутка ехала напрямик, и добраться от микрорайона «Щ» до «Шлюза» можно было минут за 10-20. Больше такого транспорта у нас нет: другая маршрутка в этом районе едет в объезд, минут 40. Мы, местные жители, называем ее «экскурсионная», — рассказала КП-Новосибирск общественница Светлана Каверзина.
По ее словам, этот маршрут курсировал около года, и представлял собой некую пробную версию. Его должны были продлить в начале февраля, но делать это отказались. Причиной этому послужило отсутствие в автомобиле специально оборудованных мест для инвалидов-колясочников, которые обязаны быть во всех современных маршрутках.
— Конечно, у предпринимателя не оказалось возможности оборудовать все свои маршрутки подобным образом. И, в итоге, удобного транспорта мы лишились. Хотя, надо сказать, этот предприниматель был вообще единственным, кто решил взяться за это дело, — пояснила Светлана Каверзина.
Сегодня около Дома Ленина жители Шлюза собрались на пикет, пытаясь вернуть себе удобный транспорт. В ближайшее время они планируют также обратиться напрямую к главе департамента транспорта города Новосибирска.
ИСТОЧНИК KP.RU