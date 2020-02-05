2020-02-05T14:53:19+03:00
Общество

Рассказываем, какие улицы почистят в Новосибирске ночью 6 февраля

Автомобилистов просят на время очистки улиц убирать свои машины с дороги
Алена КУЛЕШОВА
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В эту ночную смену в Новосибирске будут вывозить снег с 17 улиц.В эту ночную смену в Новосибирске будут вывозить снег с 17 улиц.Фото: Олег УКЛАДОВ
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На конец первой февральской недели в Новосибирск пришло потепление. В ночь с 5 на 6 февраля температура воздуха будет достигать -5 градусов, к утру она поднимется до +2. Возможна облачность и небольшой кратковременный снег. В эту ночную смену в Новосибирске будут вывозить снег с 17 улиц.

— Сегодня ночью, 5 февраля, снег вывезут с таких улиц, как: Красный проспект (от ул. Писарева до ул. Орджоникидзе); Писарева (от ул. Советской до ул. Ипподромской); Достоевского (от ул. Мичурина до ул. Советской); Железнодорожной (от ул. Трубникова до ул. 1905 года); остановки общественного транспорта «Лесоперевалка»; Дуси Ковальчук; Проспекта Дзержинского (от ООТ «Техникум» в сторону ул. Трикотажной); Кошурникова (от ул. Бориса Богаткова до ул. Лежена); Большевистской; Выборной (с остановок «НГПУ», «Общежитие»); Порт-Артурской; Проспекта Академика Лаврентьева; Героев Революции (от ул. Шмидта до ул. Тельмана); Богдана Хмельницкого (вдоль домов № 61-59); Ипподромской (от АЗС «Тайм» до ул. Танковой); Бугринского моста; Громова, — сообщает управление автомобильных дорог мэрии города Новосибирска.

Автомобилистов просят на время очистки улиц убирать свои машины с дороги и освобождать внутриквартальные проезды и придомовые территории. По всем вопросам, касающимся качества уборки дорог и тротуаров (магистральных и внутриквартальных), можно обращаться в МБУ «ГЦОДД» по телефонам: 224-08-52 и 224-87-70 (круглосуточно), а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Рассказываем, какие улицы почистят в Новосибирске ночью 6 февраля
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