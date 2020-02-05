«Хотел проскочить?»: шлагбаум пробил окно в новосибирской маршрутке

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:38:24+03:00

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В Калининском районе произошло нестандартное ДТП: закрывающийся шлагбаум разбил стекло в маршрутке. В соцсетях люди предполагают, что причиной случившегося могло стать желание водителя успеть проскочить на красный свет.

— Попытка водителя проскочить железнодорожный переезд на улице Объединения на запрещающий сигнал светофора, обернулась неудачей, — цитирует слова очевидцев паблик Вконтакте Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». — Закрывающийся шлагбаум пробил стекло с левой стороны маршрутки. Автомобиль остановился за переездом, полностью перегородив полосу движения в сторону Курчатова.

В результате этого ДТП на близлежащих улицах начали собираться серьезные пробки. Автомобилистам лучше постараться найти альтернативные пути объезда.

Автомобилистам лучше постараться найти альтернативные пути объезда. Фото: "АСТ-54"

В ГИБДД по Новосибирску КП-Новосибирск пояснили, что в результате ДТП никто не пострадал. Был причинен только материальный ущерб транспортному средству.

В комментариях под постом многие сибиряки считают, что в случившемся, виноват только сам водитель. А некоторые люди предполагают, что вполне возможно могла произойти какая-либо техническая заминка со шлагбаумом:

— Это все карма!

— Теперь его, похоже, лишат прав.

— Может быть, дело не в водителе. Может, шлагбаум долго опускался или что-то еще.

— Это прямо пункт назначения! — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU