«Хотел проскочить?»: шлагбаум пробил окно в новосибирской маршрутке
В Калининском районе произошло нестандартное ДТП: закрывающийся шлагбаум разбил стекло в маршрутке. В соцсетях люди предполагают, что причиной случившегося могло стать желание водителя успеть проскочить на красный свет.
— Попытка водителя проскочить железнодорожный переезд на улице Объединения на запрещающий сигнал светофора, обернулась неудачей, — цитирует слова очевидцев паблик Вконтакте Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». — Закрывающийся шлагбаум пробил стекло с левой стороны маршрутки. Автомобиль остановился за переездом, полностью перегородив полосу движения в сторону Курчатова.
В результате этого ДТП на близлежащих улицах начали собираться серьезные пробки. Автомобилистам лучше постараться найти альтернативные пути объезда.
Автомобилистам лучше постараться найти альтернативные пути объезда. Фото: "АСТ-54"
В ГИБДД по Новосибирску КП-Новосибирск пояснили, что в результате ДТП никто не пострадал. Был причинен только материальный ущерб транспортному средству.
В комментариях под постом многие сибиряки считают, что в случившемся, виноват только сам водитель. А некоторые люди предполагают, что вполне возможно могла произойти какая-либо техническая заминка со шлагбаумом:
— Это все карма!
— Теперь его, похоже, лишат прав.
— Может быть, дело не в водителе. Может, шлагбаум долго опускался или что-то еще.
— Это прямо пункт назначения! — пишут люди.
ИСТОЧНИК KP.RU