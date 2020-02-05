«Прохожим было наплевать»: блогер похитил человека в центре Новосибирска

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:36:06+03:00

Правда, все оказалось розыгрышем: полиция отпустила шутника, а следователь подписался на его аккаунт

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Новосибирец Павел Цевелев придумал розыгрыш с похищением человека, а в итоге оказался в полиции. Как так вышло, сибиряк рассказал корреспондентам КП-Новосибирск.

Блогер с друзьями снимали свое видео на остановке в центре города. По сюжету розыгрыша, молодой человек стоит на остановке, когда к нему подъезжает подержанная тонированная иномарка, из которой звучит шансон. Из автомобиля выходят двое парней, бьют молодого человека электрошокером, уводят под руки и силой запихивают в автомобиль.

Вот только окружающим на похищение среди белого дня было плевать. Возле торгового центра «Галерея-Новосибирск» только парни полюбопытствовали, что происходит. Женщины на остановке молча наблюдали за постановочным конфликтом, водители автомобилей сигналили. Однако никто не спешил вызывать полицию. На остановке возле «Березовой рощи» получилось иначе — женщина средних лет стала звонить «02».

— Через два часа мне позвонили и вызвали в полицию, но все обошлось. Сам следователь подписался и ждет полный видос, — рассказал блогер Павел Цевелев.

Часть подписчиков высказалась негативно и назвала розыгрыш не смешным.

— За такие выходки надо сажать в тюрьму. Чтоб неповадно было, — уверен подписчик Рустам.

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ИСТОЧНИК KP.RU