2020-02-05T16:36:06+03:00
Общество

«Прохожим было наплевать»: блогер похитил человека в центре Новосибирска

Правда, все оказалось розыгрышем: полиция отпустила шутника, а следователь подписался на его аккаунт
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Пранкеры легко "похитили" человека у торгового центра.ФОТО:кадр из видео instagramПранкеры легко "похитили" человека у торгового центра.ФОТО:кадр из видео instagram
Изменить размер текста:

Новосибирец Павел Цевелев придумал розыгрыш с похищением человека, а в итоге оказался в полиции. Как так вышло, сибиряк рассказал корреспондентам КП-Новосибирск.

Блогер с друзьями снимали свое видео на остановке в центре города. По сюжету розыгрыша, молодой человек стоит на остановке, когда к нему подъезжает подержанная тонированная иномарка, из которой звучит шансон. Из автомобиля выходят двое парней, бьют молодого человека электрошокером, уводят под руки и силой запихивают в автомобиль.

Вот только окружающим на похищение среди белого дня было плевать. Возле торгового центра «Галерея-Новосибирск» только парни полюбопытствовали, что происходит. Женщины на остановке молча наблюдали за постановочным конфликтом, водители автомобилей сигналили. Однако никто не спешил вызывать полицию. На остановке возле «Березовой рощи» получилось иначе — женщина средних лет стала звонить «02».

— Через два часа мне позвонили и вызвали в полицию, но все обошлось. Сам следователь подписался и ждет полный видос, — рассказал блогер Павел Цевелев.

Часть подписчиков высказалась негативно и назвала розыгрыш не смешным.

— За такие выходки надо сажать в тюрьму. Чтоб неповадно было, — уверен подписчик Рустам.

Пранк с похищением человека в Новосибирске.#пранк #нск #литвин #бил #россия #блогер

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Блогера-провокатора жестоко избили на глазах девушки в Новосибирске

Александр Миллер утверждает, что неизвестные напали ночью, но он смог отбиться ножницами.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За парнем, сбежавшим от беременной невесты с 1,5 миллионами рублей, охотится полиция
«Прохожим было наплевать»: блогер похитил человека в центре Новосибирска
«Без нее в объезд ехать 40 минут!»: сибиряки вышли на пикет, требуя вернуть маршрутку до «МЕГИ»
Рассказываем, какие улицы почистят в Новосибирске ночью 6 февраля
«Хотел проскочить?»: шлагбаум пробил окно в новосибирской маршрутке
Стали известны результаты анализов матери двоих детей, попавшей в больницу из-за коронавируса
В Новосибирске«Лада» врезалась в КамАЗ: пострадали пятилетняя девочка и ее брат
«Муж запаниковал»: рожающую в «пробке» сибирячку в больницу привезли гаишники
Никто не извинился: потерявший жену при родах новосибирец требует девять миллионов
«А я так замуж вышла!»: соцсети рассмешил наглый кот, который без спроса проник к соседям
«Заплачу 30 тысяч, предоставлю жилье» - звонок 80-летнего работодателя вызвал ажиотаж в прямом эфире радиостанции
Он ее не заметил: автомобилист наехал на 4-летнюю девочку
Стекла посыпались: в Новосибирске троллейбус протаранил маршрутку