2020-02-05T12:16:19+03:00
Происшествия

В Новосибирске«Лада» врезалась в КамАЗ: пострадали пятилетняя девочка и ее брат

Авария случилась в Заельцовском районе
Алена КУЛЕШОВА
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Днем, 5 февраля, в Новосибирске произошло ДТП с «КамАЗом», в котором пострадали дети. Фото: ГИБДД по НовосибирскуДнем, 5 февраля, в Новосибирске произошло ДТП с «КамАЗом», в котором пострадали дети. Фото: ГИБДД по Новосибирску
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Днем, 5 февраля, в Новосибирске произошло ДТП с КамАЗом, в котором пострадали дети. Авария случилась в Заельцовском районе.

— Около 12:00 59-летний водитель автомобиля «ВАЗ 99» ехал по улице Мочищенское шоссе со стороны улицы Жуковского в сторону улица Дальневосточная. Напротив дома № 51 по улице Аэропорт он столкнулся с КамАЗом, которым управлял 52-летний водитель. Машины ехали в одном направлении, — сообщают в ГИБДД по Новосибирску.

В ГИБДД отметили, что аварии с участием детей в Новосибирске стали происходить чаще. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В ГИБДД отметили, что аварии с участием детей в Новосибирске стали происходить чаще. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В аварии пострадали двое детей, которые находились в салоне ВАЗа: 5-летняя девочка и 10-летний мальчик были экстренно госпитализированы в больницу с ушибами внутренних органов брюшной полости. На месте произошедшего работают сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося на данный момент уточняются. В ГИБДД также отметили, что аварии с участием детей в Новосибирске стали происходить чаще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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