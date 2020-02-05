2020-02-05T11:28:01+03:00
Общество

«Муж запаниковал»: рожающую в «пробке» сибирячку в больницу привезли гаишники

Как только мама с малышом выписались из роддома, она поблагодарила сотрудников за помощь
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Сотрудники ГИБДД помогли довезти беременную женщину до роддома. Фото: пресс-служба ГИБДД по Новосибирской областиСотрудники ГИБДД помогли довезти беременную женщину до роддома. Фото: пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области
Изменить размер текста:

В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить беременную женщину до роддома. Им позвонил ее муж. Сибиряк переживал, что не успеет добраться до больницы: в салоне его машины рожала жена. Путь им предстоял не близкий. Нужно было по «пробкам» добраться из Краснообска в центр Новосибирска. Мужчина запаниковал. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— Инспекторы ГИБДД незамедлительно приняли решение о сопровождении автомобиля с роженицей. Включив проблесковые маяки и звуковой сигнал патрульного автомобиля, экипаж в составе старшего лейтенанта полиции Андрея Нестеренко и лейтенанта полиции Дмитрия Зиганшина в экстренном порядке доставил женщину в больницу, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Женщина благополучно родила, а как только она выписалась из роддома, семья поблагодарила сотрудников за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны результаты анализов матери двоих детей, попавшей в больницу из-за коронавируса
В Новосибирске«Лада» врезалась в КамАЗ: пострадали пятилетняя девочка и ее брат
«Муж запаниковал»: рожающую в «пробке» сибирячку в больницу привезли гаишники
Никто не извинился: потерявший жену при родах новосибирец требует девять миллионов
«А я так замуж вышла!»: соцсети рассмешил наглый кот, который без спроса проник к соседям
«Заплачу 30 тысяч, предоставлю жилье» - звонок 80-летнего работодателя вызвал ажиотаж в прямом эфире радиостанции
Он ее не заметил: автомобилист наехал на 4-летнюю девочку
Стекла посыпались: в Новосибирске троллейбус протаранил маршрутку
Стало известно, что было в конверте с надписью «Сибирская язва», подброшенном в больницу
Социальной рекламы в Новосибирске может стать больше
«Почувствовала запах дыма»: сибирячка спасла дом соседей от пожара
«Как можно до такого опуститься?»: новосибирцев возмутил сосед, обкидавший машину обидчика яйцами
Гвардейцы усилили патрули в центре Новосибирска
В новогодние праздники новосибирские абоненты Tele2 посетили более ста стран
«В больницах и моргах нет»: в Новосибирске ищут 50-летнего мужчину, потерявшегося по дороге на дачу
Жители дома, где на пожаре погибла бабушка с внуком, требуют освободить дворы для проезда спецтранспорта
«Его вес — 6.5 килограммов»: кота-жиробасика выбросили на улицу после смерти хозяйки
«Кувалдой крушил павильоны»: парень наворовал мобильников на 600 тысяч рублей
«Ударил не менее 20 раз»: в Новосибирске будут судить мужчину, убившего друга кружкой по голове
«Кормим его с рук»: волонтеры спасают злую сову, на которую напала стая ворон
Из-за китайского коронавируса подскочили цены на золото
Ученые: зубы мудрости и брекеты провоцируют рак
В Новосибирск пришла оттепель и снегопады: рассказываем, какие улицы почистят в городе
В новосибирский центр «Вектор» привезут пробы на коронавирус со всего мира
Семья студентки, погибшей после обрушения крыши в Академгородке, собирает деньги на похороны
Учиться надо: искитимского чиновника без диплома уволили
Делал закладки на станции: в Новосибирске задержали наркоторговца
На сибирячку подали в суд из-за «Лунтика»: ей придется заплатить 40 тысяч рублей