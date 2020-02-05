«Муж запаниковал»: рожающую в «пробке» сибирячку в больницу привезли гаишники

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:28:01+03:00

Как только мама с малышом выписались из роддома, она поблагодарила сотрудников за помощь

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В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить беременную женщину до роддома. Им позвонил ее муж. Сибиряк переживал, что не успеет добраться до больницы: в салоне его машины рожала жена. Путь им предстоял не близкий. Нужно было по «пробкам» добраться из Краснообска в центр Новосибирска. Мужчина запаниковал. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— Инспекторы ГИБДД незамедлительно приняли решение о сопровождении автомобиля с роженицей. Включив проблесковые маяки и звуковой сигнал патрульного автомобиля, экипаж в составе старшего лейтенанта полиции Андрея Нестеренко и лейтенанта полиции Дмитрия Зиганшина в экстренном порядке доставил женщину в больницу, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Женщина благополучно родила, а как только она выписалась из роддома, семья поблагодарила сотрудников за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU