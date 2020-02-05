2020-02-05T10:54:05+03:00
Общество

Никто не извинился: потерявший жену при родах новосибирец требует девять миллионов

Мужчина один воспитывает двух дочерей, он пытается через суд получить компенсацию морального вреда
Никита МАНЬКО
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Вдовец до сих пор не получил даже извинений. ФОТО: архив "КП-Новосибирск"Вдовец до сих пор не получил даже извинений. ФОТО: архив "КП-Новосибирск"
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Новосибирец Алексей Бровкин требует наказать врачей за смерть супруги и сына при родах в медсанчасти №25. Вдовец требует возобновить уголовное дело и выплатить моральный ущерб за бездействие врачей, которые не назначили кесарево сечение. Сегодня иск о компенсации страданий начали слушать в Центральном районном суде.

Трагедия в семье Бровкиных произошла 12 марта 2018 года. Полностью здоровая супруга должна была родить третьего ребенка, мальчик был крупным — около 4 700 граммов. Однако врачи не успели спасти ребенка, а на следующий день скончалась супруга.

Смерть жены стала тяжелым ударом для семьи — Алексей Бровкин остался один с двумя маленькими дочками и решил добиваться справедливости в суде. Формально смерть ребенка наступила из-за слишком короткой пуповины, которая повлекла смертельные травмы и для роженицы. Однако по мнению Алексея, спасти жену и сына могло кесарево сечение, к которому были все показания еще на стадии УЗИ.

— Независимая экспертиза установила нарушения в порядке лечения со стороны врачей поликлиники №29 и медсанчасти №25, которые могли назначить кесарево сечение — но решили провести естественные роды, — считает мужчина. — Но следователи отказали в возбуждении уголовного дела в отношении врачей, я намерен обжаловать отказ. — Мы считаем, что врачи бездействовали, выбрав неправильную тактику лечения. Сейчас в суде рассматривается иск Алексея Бровкина и его маленьких дочерей о компенсации морального вреда к медсанчасти №25 и поликлинике №29 на общую сумму в 9 миллионов рублей. Ужасно, что человек остался один — и должен объяснять двум дочерям, куда делась мама, — сообщил «КП-Новосибирск» адвокат Иван Иванов.

Юрист добавил, что больница не признает вину и не приносила Алексею Бровкину извинений, но на заседании представитель сказала, что «они сожалеют» о трагедии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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