2020-02-05T10:44:54+03:00
Общество

«А я так замуж вышла!»: соцсети рассмешил наглый кот, который без спроса проник к соседям

Сибиряк обратился к хозяевам кота, чтобы те забрали своего любимца обратно
Ульяна ДЖАНКОВА
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В дом к сибиряку проник чужой кот, теперь он не хочет уходить с его дивана. Фото: Антон ДьячковВ дом к сибиряку проник чужой кот, теперь он не хочет уходить с его дивана. Фото: Антон Дьячков
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Курьезный случай произошел с жителем Новосибирска Антоном Дьячковым. Все произошло в доме №37 по улице Кошурникова в Дзержинском районе.

Каждое утро мужчина гуляет с собакой. Так было и на этот раз. Однако, вернувшись домой, сибиряк обнаружил у себя в квартире сюрприз. На его любимом диване лежал абсолютно чужой кот. Владельцев животного Антон знает, они живут по соседству. Но мужчина никак не ожидал обнаружить пушистика у себя дома.

— Обращаюсь к хозяевам кота Маси, который гуляет сам по себе. Мася, как Винни-Пух, поступает мудро. Ходит в гости по утрам. Сегодня пока гулял с собакой, он к нам зашел и занял удобное место на диване. Мы не злимся, но это нагло, — написал в соцсети Антон.

На вопрос, как хвостатый мог проникнуть в дом, мужчина пояснил, что оставил дверь приоткрытой, видимо ее распахнуло сквозняком.

Случай рассмешил новосибирцев.

— Я пока мусор выносила, к нам тоже такой котяра в гости зашел. Пожрал из чашки и на диван. Три года уже живет. Котенка с нашей кошкой уже вместе воспитывают.

— Я так замуж вышла!

— Да ладно вам, смотрите, как кот красиво вписался. Пусть уже у вас живет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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