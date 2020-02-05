«А я так замуж вышла!»: соцсети рассмешил наглый кот, который без спроса проник к соседям
Курьезный случай произошел с жителем Новосибирска Антоном Дьячковым. Все произошло в доме №37 по улице Кошурникова в Дзержинском районе.
Каждое утро мужчина гуляет с собакой. Так было и на этот раз. Однако, вернувшись домой, сибиряк обнаружил у себя в квартире сюрприз. На его любимом диване лежал абсолютно чужой кот. Владельцев животного Антон знает, они живут по соседству. Но мужчина никак не ожидал обнаружить пушистика у себя дома.
— Обращаюсь к хозяевам кота Маси, который гуляет сам по себе. Мася, как Винни-Пух, поступает мудро. Ходит в гости по утрам. Сегодня пока гулял с собакой, он к нам зашел и занял удобное место на диване. Мы не злимся, но это нагло, — написал в соцсети Антон.
На вопрос, как хвостатый мог проникнуть в дом, мужчина пояснил, что оставил дверь приоткрытой, видимо ее распахнуло сквозняком.
Случай рассмешил новосибирцев.
— Я пока мусор выносила, к нам тоже такой котяра в гости зашел. Пожрал из чашки и на диван. Три года уже живет. Котенка с нашей кошкой уже вместе воспитывают.
— Я так замуж вышла!
— Да ладно вам, смотрите, как кот красиво вписался. Пусть уже у вас живет.
ИСТОЧНИК KP.RU