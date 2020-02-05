2020-02-05T10:33:22+03:00
Общество

«Заплачу 30 тысяч, предоставлю жилье» - звонок 80-летнего работодателя вызвал ажиотаж в прямом эфире радиостанции

Новосибирский пенсионер посетовал, что не может найти работников в свое хозяйство. Фермер обещает даже предоставить жилье, если найдет нужного человека
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Многие радиослушатели пожелали работать с животными.Многие радиослушатели пожелали работать с животными.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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80-летний новосибирец посетовал, что не может найти работника. Об этом Сергей (так представился мужчина) рассказал о ситуации, дозвонившись в прямой эфир Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

- Никто не хочет работать. Не заставишь. Я держу свиней. Никто не придет почистить, деду не поможет, - поделился радиослушатель в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

«Я и в школу ходил. Может, кто нуждающийся есть в девятом-десятом классе» - 80-летний фермер пожаловался, что никто не хочет работать. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Как выяснилось, Сергей держит около сотни свиней и десять телок. Однако помощи он просит не безвозмездно. За уборку помещений и кормление животных он готов платить работнику по 30 тысяч в месяц. А также пообещал, если нужно, предоставить жилье.

Звонок Сергея вызвал ажиотаж. На WhatsApp студии посыпались просьбы дать телефон работодателя. С его позволения редакция поделилась контактами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Заплачу 30 тысяч, предоставлю жилье» - звонок 80-летнего работодателя вызвал ажиотаж в прямом эфире радиостанции
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