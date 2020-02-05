Он ее не заметил: автомобилист наехал на 4-летнюю девочку

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:06:42+03:00

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В среду, 5 февраля, в Советском районе Новосибирска 41-летний мужчина на иномарке наехал на маленькую девочку. Все случилось во дворе дома №3 улицы Шатурской. Водитель сдавал назад и не заметил ребенка. Мама с малышкой также не видели двигающийся на них автомобиль. Четырехлетнюю девочку госпитализировали.

— Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговой травма. Обстоятельства уточняются, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Девочку увезли в больницу. Фото: пресс-служба ГИБДД

Напомним, во вторник, 4 февраля, под колесами авто пострадал девятилетний мальчик. Он шел не по пешеходному переходу. Его с ушибом грудной клетки и травмой левой ноги доставили в больницу. Еще один ребенок пострадал из-за столкновения двух машин. 11-летний мальчик был внутри салона, ему также понадобилась медицинская помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU