2020-02-05T11:06:42+03:00
Происшествия

Он ее не заметил: автомобилист наехал на 4-летнюю девочку

Ребенок с травмами доставлен в больницу
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Водитель наехал на 4-летнюю девочку. Фото: пресс-служба ГИБДДВодитель наехал на 4-летнюю девочку. Фото: пресс-служба ГИБДД
Изменить размер текста:

В среду, 5 февраля, в Советском районе Новосибирска 41-летний мужчина на иномарке наехал на маленькую девочку. Все случилось во дворе дома №3 улицы Шатурской. Водитель сдавал назад и не заметил ребенка. Мама с малышкой также не видели двигающийся на них автомобиль. Четырехлетнюю девочку госпитализировали.

— Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговой травма. Обстоятельства уточняются, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Девочку увезли в больницу. Фото: пресс-служба ГИБДД

Девочку увезли в больницу. Фото: пресс-служба ГИБДД

Напомним, во вторник, 4 февраля, под колесами авто пострадал девятилетний мальчик. Он шел не по пешеходному переходу. Его с ушибом грудной клетки и травмой левой ноги доставили в больницу. Еще один ребенок пострадал из-за столкновения двух машин. 11-летний мальчик был внутри салона, ему также понадобилась медицинская помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске столкнулись две иномарки: пострадал мальчик.

Ребенка отвезли в больницу с повреждениями шеи. (подробнее)

Новосибирец сбил 9-летнего мальчика: ребенок в больнице.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Никто не извинился: потерявший жену при родах новосибирец требует девять миллионов
«А я так замуж вышла!»: соцсети рассмешил наглый кот, который без спроса проник к соседям
«Заплачу 30 тысяч, предоставлю жилье» - звонок 80-летнего работодателя вызвал ажиотаж в прямом эфире радиостанции
Он ее не заметил: автомобилист наехал на 4-летнюю девочку
Стекла посыпались: в Новосибирске троллейбус протаранил маршрутку
Стало известно, что было в конверте с надписью «Сибирская язва», подброшенном в больницу
Социальной рекламы в Новосибирске может стать больше
«Почувствовала запах дыма»: сибирячка спасла дом соседей от пожара
«Как можно до такого опуститься?»: новосибирцев возмутил сосед, обкидавший машину обидчика яйцами
Гвардейцы усилили патрули в центре Новосибирска
В новогодние праздники новосибирские абоненты Tele2 посетили более ста стран
«В больницах и моргах нет»: в Новосибирске ищут 50-летнего мужчину, потерявшегося по дороге на дачу
Жители дома, где на пожаре погибла бабушка с внуком, требуют освободить дворы для проезда спецтранспорта
«Его вес — 6.5 килограммов»: кота-жиробасика выбросили на улицу после смерти хозяйки
«Кувалдой крушил павильоны»: парень наворовал мобильников на 600 тысяч рублей
«Ударил не менее 20 раз»: в Новосибирске будут судить мужчину, убившего друга кружкой по голове
«Кормим его с рук»: волонтеры спасают злую сову, на которую напала стая ворон
Из-за китайского коронавируса подскочили цены на золото
Ученые: зубы мудрости и брекеты провоцируют рак
В Новосибирск пришла оттепель и снегопады: рассказываем, какие улицы почистят в городе
В новосибирский центр «Вектор» привезут пробы на коронавирус со всего мира
Семья студентки, погибшей после обрушения крыши в Академгородке, собирает деньги на похороны
Учиться надо: искитимского чиновника без диплома уволили
Делал закладки на станции: в Новосибирске задержали наркоторговца
На сибирячку подали в суд из-за «Лунтика»: ей придется заплатить 40 тысяч рублей