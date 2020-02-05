Стекла посыпались: в Новосибирске троллейбус протаранил маршрутку

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:06:34+03:00

О пострадавших в ГИБДД не сообщают

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В среду, 5 февраля, около дома №29 по улице Нарымская произошло авария с пассажирским транспортом. Там троллейбус протаранил маршрутку №11. ГАЗель двигалась впереди. От удара у маршрутки рассыпалось заднее стекло. Фото с места аварии прислали в редакцию КП-Новосибирск очевидцы. О пострадавших не сообщают.

— Троллейбус не выдержал дистанцию, — о причине столкновения сообщил читатель.

О пострадавших в ГИБДД не сообщили.

В пресс-службе ГИБДД КП-Новосибирск сказали, что об аварии им ничего неизвестно.

Напомним, на этой неделе междугородний автобус с пассажирами сломался в пути. Люди чуть было не замерзли на трассе: вовремя подоспели спасатели. Людей разместили в ближайшем кафе, семь.ю с ребенком отправили на попутке. Позже выяснилось, что автобус нелегально вез пассажиров. Все могло закончиться для людей трагически.

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ИСТОЧНИК KP.RU