2020-02-05T10:00:52+03:00
Происшествия

Стало известно, что было в конверте с надписью «Сибирская язва», подброшенном в больницу

Об этом КП-Новосибирск рассказал проверенный источник
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Эпидемиологи проверили конверт.Эпидемиологи проверили конверт.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

ЧП, произошедшее в новосибирской больнице №12, переполошило весь город. В клинике обнаружили конверт с надписью «Сибирская язва»: пациентов и врачей эвакуировали, на место сразу же съехались скорые, машины ФСБ.

На данный момент больница уже работает в обычном режиме: там провели всю необходимую обработку и никакой опасности для сибиряков нет. А вот сам найденный конверт сейчас проверяют эпидемиологи.

- Внутри конверт был абсолютно пуст, никакой опасности он не представляет. Однако в целях безопасности были взяты смывы, - прокомментировал корреспондентам КП-Новосибирск проверенный источник.

Сейчас полиция проводит проверку по этому делу. Но по какой именно статье Уголовного кодекса возбудят дело, пока неизвестно: возможно, это будет статья «Хулиганство», а может более тяжкая – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

КП-Новосибирск следит за ходом расследования этого дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске в больницу подбросили конверт с надписью «Сибирская язва»: всех пациентов вывели на улицу

А одного человека изолировали вирусологи. Они готовы дать заключение, что именно находилось в конверте, через 12 часов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Никто не извинился: потерявший жену при родах новосибирец требует девять миллионов
«А я так замуж вышла!»: соцсети рассмешил наглый кот, который без спроса проник к соседям
«Заплачу 30 тысяч, предоставлю жилье» - звонок 80-летнего работодателя вызвал ажиотаж в прямом эфире радиостанции
Он ее не заметил: автомобилист наехал на 4-летнюю девочку
Стекла посыпались: в Новосибирске троллейбус протаранил маршрутку
Стало известно, что было в конверте с надписью «Сибирская язва», подброшенном в больницу
Социальной рекламы в Новосибирске может стать больше
«Почувствовала запах дыма»: сибирячка спасла дом соседей от пожара
«Как можно до такого опуститься?»: новосибирцев возмутил сосед, обкидавший машину обидчика яйцами
Гвардейцы усилили патрули в центре Новосибирска
В новогодние праздники новосибирские абоненты Tele2 посетили более ста стран
«В больницах и моргах нет»: в Новосибирске ищут 50-летнего мужчину, потерявшегося по дороге на дачу
Жители дома, где на пожаре погибла бабушка с внуком, требуют освободить дворы для проезда спецтранспорта
«Его вес — 6.5 килограммов»: кота-жиробасика выбросили на улицу после смерти хозяйки
«Кувалдой крушил павильоны»: парень наворовал мобильников на 600 тысяч рублей
«Ударил не менее 20 раз»: в Новосибирске будут судить мужчину, убившего друга кружкой по голове
«Кормим его с рук»: волонтеры спасают злую сову, на которую напала стая ворон
Из-за китайского коронавируса подскочили цены на золото
Ученые: зубы мудрости и брекеты провоцируют рак
В Новосибирск пришла оттепель и снегопады: рассказываем, какие улицы почистят в городе
В новосибирский центр «Вектор» привезут пробы на коронавирус со всего мира
Семья студентки, погибшей после обрушения крыши в Академгородке, собирает деньги на похороны
Учиться надо: искитимского чиновника без диплома уволили
Делал закладки на станции: в Новосибирске задержали наркоторговца
На сибирячку подали в суд из-за «Лунтика»: ей придется заплатить 40 тысяч рублей