Стало известно, что было в конверте с надписью «Сибирская язва», подброшенном в больницу
ЧП, произошедшее в новосибирской больнице №12, переполошило весь город. В клинике обнаружили конверт с надписью «Сибирская язва»: пациентов и врачей эвакуировали, на место сразу же съехались скорые, машины ФСБ.
На данный момент больница уже работает в обычном режиме: там провели всю необходимую обработку и никакой опасности для сибиряков нет. А вот сам найденный конверт сейчас проверяют эпидемиологи.
- Внутри конверт был абсолютно пуст, никакой опасности он не представляет. Однако в целях безопасности были взяты смывы, - прокомментировал корреспондентам КП-Новосибирск проверенный источник.
Сейчас полиция проводит проверку по этому делу. Но по какой именно статье Уголовного кодекса возбудят дело, пока неизвестно: возможно, это будет статья «Хулиганство», а может более тяжкая – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
КП-Новосибирск следит за ходом расследования этого дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU