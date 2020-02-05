Стало известно, что было в конверте с надписью «Сибирская язва», подброшенном в больницу

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:00:52+03:00

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ЧП, произошедшее в новосибирской больнице №12, переполошило весь город. В клинике обнаружили конверт с надписью «Сибирская язва»: пациентов и врачей эвакуировали, на место сразу же съехались скорые, машины ФСБ.

На данный момент больница уже работает в обычном режиме: там провели всю необходимую обработку и никакой опасности для сибиряков нет. А вот сам найденный конверт сейчас проверяют эпидемиологи.

- Внутри конверт был абсолютно пуст, никакой опасности он не представляет. Однако в целях безопасности были взяты смывы, - прокомментировал корреспондентам КП-Новосибирск проверенный источник.

Сейчас полиция проводит проверку по этому делу. Но по какой именно статье Уголовного кодекса возбудят дело, пока неизвестно: возможно, это будет статья «Хулиганство», а может более тяжкая – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

КП-Новосибирск следит за ходом расследования этого дела.

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А одного человека изолировали вирусологи. Они готовы дать заключение, что именно находилось в конверте, через 12 часов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU