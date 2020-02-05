Социальной рекламы в Новосибирске может стать больше

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:58:16+03:00

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4 февраля состоялась рабочая встреча членов Общественной палаты региона, представителей правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска по вопросу социальной рекламы и ее размещению в городе. Также на встрече присутствовали представители некоммерческих организаций и рекламных агентств.

В Новосибирске часто можно встретить белые баннеры, хотя там могла бы быть полезная информация, затрагивающая социальные вопросы. От некоммерческих организаций поступает много заявок на размещение, но городские власти не могут удовлетворить их все. Заявки рассматриваются по конкурсу, а количество рекламных площадей ограничено.

В этом случае на помощь могут прийти рекламные агентства. Но, как отметили рекламодатели, за социальной рекламой не должны маскироваться коммерческие структуры. Функцию рекомендовать некоммерческую организацию рекламораспрастронителю могла бы взять на себя Общественная палата Новосибирской области.

— Есть два варианта решения вопроса по размещению социальной рекламы. Первый вариант классический — размещение через мэрию города Новосибирска. Второй вариант — обращение в рекламные агентства и сотрудничество с Общественной палатой. В данном случае Общественная палата может выступать как гарант, подтверждающий социальный статус и значимость некоммерческой организации. Эти два направления должны работать параллельно, — отметила председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

От имени Общественной палаты будет отправлен запрос во все рекламные агентства по ценообразованию и возможности создания макетов. Далее информация будет предоставлена некоммерческим организациям.

ИСТОЧНИК KP.RU