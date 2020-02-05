«Почувствовала запах дыма»: сибирячка спасла дом соседей от пожара

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:32:00+03:00

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В среду, 5 февраля, бдительная сибирячка смогла предотвратить трагедию. Жительница дома на двух соседей по улице Липецкая в Дзержинском районе почувствовала запах дыма. Женщина никак не могла понять, откуда он. На всякий случай она решила вызвать пожарных, чтобы спасатели установили источник неприятного запаха.

— Осмотрели дом женщины, у нее все было в порядке, на всякий случай осмотрели квартиру соседей, когда открыли дверь, там было легкое задымление, дальше увидели, что ползет огонь по стене. Внутри дома никого не было. Пожар потушили, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Площадь пожара составила полтора квадратного метра. Пострадавших нет. Благодаря бдительной соседке трагедии удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU