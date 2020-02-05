«Как можно до такого опуститься?»: новосибирцев возмутил сосед, обкидавший машину обидчика яйцами

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:37:28+03:00

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В Новосибирске во дворе дома №47/2 по улице Красина разгорелась настоящая война. Машину соседа обкидали куриными яйцами. Соседи уверены, причина в том, что автомобилист бросает свою машину, где попало, а другие потом проехать не могут. Вот только и метод наказать обидчика яйцами люди тоже не приветствуют.

— Что-то в нашем дворе на Красина 47/2 дворовые войны не прекращаются — сегодня соседскую машину всю яйцами закидали. Никогда не понимала, как люди могут до такого опускаться, — написала в соцсети Любовь.

КП-Новосибирск поинтересовалась у юриста, как конфликт можно разрешить без радикальных мер. Читайте советы для обеих сторон конфликта.

— Если машина мешает проезду другого транспорта, нужно ее сфотографировать и отправить обращение на сайте ГИБДД, прикрепив к нему снимок. Если же авто закидали яйцами, в первую очередь нужно машину сфотографировать, потом вызвать полицию, написать заявление, чтобы сотрудники установили обидчика, — рассказывает юрист Марина Пьянкова. — Также можно обратиться в страховую компанию. Еще съездить на мойку, помыть машину и обязательно сохранить чеки. Затраты на мойку должен будет возместить тот, кто обкидал машину. Если от яиц повредилось покрытие авто, то это подпадает под статью кодекса об административных правонарушениях.

Жители же предложили еще один вариант решения спора: подойти друг к другу и высказать свое недовольство лично, культурно объяснить свою позицию.

ИСТОЧНИК KP.RU