2020-02-05T08:37:28+03:00
Общество

«Как можно до такого опуститься?»: новосибирцев возмутил сосед, обкидавший машину обидчика яйцами

Юрист уверена, что подобное хулиганство очень просто пресечь
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
За то, что хулиган обкидал машину обидчика яйцами, можно получить штраф.За то, что хулиган обкидал машину обидчика яйцами, можно получить штраф.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Новосибирске во дворе дома №47/2 по улице Красина разгорелась настоящая война. Машину соседа обкидали куриными яйцами. Соседи уверены, причина в том, что автомобилист бросает свою машину, где попало, а другие потом проехать не могут. Вот только и метод наказать обидчика яйцами люди тоже не приветствуют.

— Что-то в нашем дворе на Красина 47/2 дворовые войны не прекращаются — сегодня соседскую машину всю яйцами закидали. Никогда не понимала, как люди могут до такого опускаться, — написала в соцсети Любовь.

КП-Новосибирск поинтересовалась у юриста, как конфликт можно разрешить без радикальных мер. Читайте советы для обеих сторон конфликта.

— Если машина мешает проезду другого транспорта, нужно ее сфотографировать и отправить обращение на сайте ГИБДД, прикрепив к нему снимок. Если же авто закидали яйцами, в первую очередь нужно машину сфотографировать, потом вызвать полицию, написать заявление, чтобы сотрудники установили обидчика, — рассказывает юрист Марина Пьянкова. — Также можно обратиться в страховую компанию. Еще съездить на мойку, помыть машину и обязательно сохранить чеки. Затраты на мойку должен будет возместить тот, кто обкидал машину. Если от яиц повредилось покрытие авто, то это подпадает под статью кодекса об административных правонарушениях.

Жители же предложили еще один вариант решения спора: подойти друг к другу и высказать свое недовольство лично, культурно объяснить свою позицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Как можно до такого опуститься?»: новосибирцев возмутил сосед, обкидавший машину обидчика яйцами
Гвардейцы усилили патрули в центре Новосибирска
В новогодние праздники новосибирские абоненты Tele2 посетили более ста стран
«В больницах и моргах нет»: в Новосибирске ищут 50-летнего мужчину, потерявшегося по дороге на дачу
Жители дома, где на пожаре погибла бабушка с внуком, требуют освободить дворы для проезда спецтранспорта
«Его вес — 6.5 килограммов»: кота-жиробасика выбросили на улицу после смерти хозяйки
«Кувалдой крушил павильоны»: парень наворовал мобильников на 600 тысяч рублей
«Ударил не менее 20 раз»: в Новосибирске будут судить мужчину, убившего друга кружкой по голове
«Кормим его с рук»: волонтеры спасают злую сову, на которую напала стая ворон
Из-за китайского коронавируса подскочили цены на золото
Ученые: зубы мудрости и брекеты провоцируют рак
В Новосибирск пришла оттепель и снегопады: рассказываем, какие улицы почистят в городе
В новосибирский центр «Вектор» привезут пробы на коронавирус со всего мира
Семья студентки, погибшей после обрушения крыши в Академгородке, собирает деньги на похороны
Учиться надо: искитимского чиновника без диплома уволили
Делал закладки на станции: в Новосибирске задержали наркоторговца
На сибирячку подали в суд из-за «Лунтика»: ей придется заплатить 40 тысяч рублей