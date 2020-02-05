Гвардейцы усилили патрули в центре Новосибирска

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:32:58+03:00

В Центральном районе г. Новосибирск заступила на дежурство новая группа быстрого реагирования ГВАРДИИ. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.

Об этом сообщили в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ

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Защита Новосибирска усилена новой дополнительной группой быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

В Центральном районе г. Новосибирск заступила на дежурство новая группа быстрого реагирования ГВАРДИИ. Такое решение было принято руководством Агентства в связи с постоянно усложняющейся дорожной обстановкой – для того, чтобы гарантированно обеспечить прибытие ГБР по тревоге к объектам охраны в обусловленное договорами время.

В состав каждой смены входят два опытных бойца, имеющих удостоверения охранника и квалификацию 6 разряда. Гвардейцам, заступившим в боевой расчет, выданы: огнестрельное оружие, служебный автомобиль, спецсредства, включая средства личной защиты – бронешлемы и бронежилеты, и средства связи.

В первый день работы экипажу предстоит ознакомиться с охраняемыми объектами, находящимися в зоне прикрытия, предусмотреть все возможные подъездные пути к ним, изучить характеристики зданий, познакомиться с ответственными лицами.

Развитие службы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ позволит снизить и без того оперативное время прибытия ГБР на тревожные события, и повысить тем самым качество и эффективность охранных услуг.

До конца года на городские маршруты планируется вывести дополнительно ещё четыре группы быстрого реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU