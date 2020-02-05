В новогодние праздники новосибирские абоненты Tele2 посетили более ста стран

5 Февр. 2020 2020-02-05T07:50:52+03:00

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи в России, подвел итоги роуминговой активности абонентов в период с 29 декабря 2019 года по 8 января 2020 года

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На каникулах новосибирские клиенты компании активно путешествовали. Потребление интернет-трафика в международном роуминге выросло более чем в 2,5раза.

Число новосибирских клиентов Tele2, воспользовавшихся роумингом во время новогодних праздников, увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Абоненты оператора посетили в начале 2020 года более ста стран. Самыми популярными направлениями стали Казахстан, Таиланд, Кыргызстан, Германия, Вьетнам.Самые экзотические страныдля зимних путешествий, где побывали новосибирцы в начале года–Аргентина, Камбоджа, Белиз, Кения, республика Конго.

Голосовой трафик новосибирских абонентов Tele2 за границей во время новогодних каникул вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а общий трафик передачи данных за рубежом– более чем в 2,5 раза.

Большинство абонентов для выхода в интернет пользовались обновленной услугой «Безлимитный интернет за границей», география которой в минувшем году была расширена до 142 стран.Опция доступна как на востребованных направлениях для отдыха и бизнес-поездок, так и в экзотических странах.

С 2019 годаTele2 предлагаетабонентам тарифа «Мой онлайн+» бесплатно пользоваться услугой«Безлимитный интернет за границей» в первый день выхода в интернет: оператор помогает своим клиентам быстро адаптироваться за рубежом. А абонентам тарифа «Премиум» безлимитный мобильный интернет предоставляется бесплатно на весь период путешествия.