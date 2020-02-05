2020-02-05T07:39:29+03:00
Общество

«В больницах и моргах нет»: в Новосибирске ищут 50-летнего мужчину, потерявшегося по дороге на дачу

Загород он отправился после ссоры с родными
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске ищут мужчину, потерявшегося по дороге на дачу. Фото: «Лиза Алерт»В Новосибирске ищут мужчину, потерявшегося по дороге на дачу. Фото: «Лиза Алерт»
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В Новосибирске полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 50-летнего Павла Павловича Мигалова. Он 28 января ушел из дома в Ленинском районе. После этого уже неделю о нем ничего неизвестно.

Руководитель отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских рассказала КП-Новосибирск, что накануне своего исчезновения мужчина поссорился с родными. После — он сказал, что поехал на дачу. Своей машины у новосибирца не было, каким образом он планировал туда добраться, и, вообще, в каком направлении пошел, когда вышел из дома, неизвестно.

Так как поездки на дачу были для Павла Мигалова делом обычным, родные не сразу забили тревогу. Но когда не смогли дозвониться до мужчину, забеспокоились. Они отправились на дачу, но там Павла не было. Семья обратилась в полицию, а потом ориентировку передали волонтерам.

— Мы проверили больницы и морги, там мужчины нет. Сейчас разыскиваются свидетели, которые возможно видели Павла, и могут сказать в каком направлении он ушел. Его приметы: рост 176 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие. Был одет в черную куртку до середины бедра, синие джинсы, черную шапку и войлочные сапожки, — сообщили волонтеры.

Кому что-либо известно о пропавшем мужчине, просьба сообщить по телефону горячей линии: 8 (800) 700 — 54 — 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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