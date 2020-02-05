Жители дома, где на пожаре погибла бабушка с внуком, требуют освободить дворы для проезда спецтранспорта

5 Февр. 2020 2020-02-05T06:30:11+03:00

Новосибирцы не хотят, чтобы такая трагедия повторилась снова

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В Новосибирске между жителями домов по улице Выборной разгорелся конфликт. Люди бунтуют после того, как 25 января произошла жуткая трагедия: на пожаре погибли бабушка и ее внук.

Тогда из-за полусфер, ограничивающих движение машин по двору, не смогла проехать «скорая», а из-за припаркованных авто — пожарные.

Люди требуют убрать все препятствия, мешающие проезду спецтранспорта, другие — против, ведь жильцам мешает шум от многочисленных авто, шныряющих по двору, а еще люди переживают за безопасность детей и стариков. Об этом пишет издание «ЧС-Инфо».

— Главная причина такой ситуации — непродуманная застройка жилых районов Новосибирска, которая влечет увеличение нагрузки на дороги и проезды в придомовые территории. Этот вопрос нужно решать комплексно. Но пока все органы: мэрия, МЧС и ГИБДД дают формальные отписки, якобы дорогие внутри — собственность жильцов, им и принимать решение, — пишет «ЧС-Инфо».

Между собой жильцы договориться не могут, да и проблема эта не только тех, кто живет на улице Выборной, а всего города. Новосибирцы просят обратить внимание на ситуацию, и начать ее решать: пересмотреть правила благоустройства придомовых территорий.

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ИСТОЧНИК KP.RU