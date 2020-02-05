2020-02-05T06:30:11+03:00
Общество

Жители дома, где на пожаре погибла бабушка с внуком, требуют освободить дворы для проезда спецтранспорта

Новосибирцы не хотят, чтобы такая трагедия повторилась снова
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Новосибирцы просят помочь им решить проблему: спецтранспорт должен свободно попадать во дворы. Фото: Андрей ВинникНовосибирцы просят помочь им решить проблему: спецтранспорт должен свободно попадать во дворы. Фото: Андрей Винник
Изменить размер текста:

В Новосибирске между жителями домов по улице Выборной разгорелся конфликт. Люди бунтуют после того, как 25 января произошла жуткая трагедия: на пожаре погибли бабушка и ее внук.

Тогда из-за полусфер, ограничивающих движение машин по двору, не смогла проехать «скорая», а из-за припаркованных авто — пожарные.

Люди требуют убрать все препятствия, мешающие проезду спецтранспорта, другие — против, ведь жильцам мешает шум от многочисленных авто, шныряющих по двору, а еще люди переживают за безопасность детей и стариков. Об этом пишет издание «ЧС-Инфо».

— Главная причина такой ситуации — непродуманная застройка жилых районов Новосибирска, которая влечет увеличение нагрузки на дороги и проезды в придомовые территории. Этот вопрос нужно решать комплексно. Но пока все органы: мэрия, МЧС и ГИБДД дают формальные отписки, якобы дорогие внутри — собственность жильцов, им и принимать решение, — пишет «ЧС-Инфо».

Между собой жильцы договориться не могут, да и проблема эта не только тех, кто живет на улице Выборной, а всего города. Новосибирцы просят обратить внимание на ситуацию, и начать ее решать: пересмотреть правила благоустройства придомовых территорий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Загорелся принтер»: страшный пожар на Выборной унес жизни подростка и его бабушки.

Пожарная машина и врачи «Скорой помощи» не сразу смогли подъехать к дому: мешали припаркованные авто. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители дома, где на пожаре погибла бабушка с внуком, требуют освободить дворы для проезда спецтранспорта
«Его вес — 6.5 килограммов»: кота-жиробасика выбросили на улицу после смерти хозяйки
«Кувалдой крушил павильоны»: парень наворовал мобильников на 600 тысяч рублей
«Ударил не менее 20 раз»: в Новосибирске будут судить мужчину, убившего друга кружкой по голове
«Кормим его с рук»: волонтеры спасают злую сову, на которую напала стая ворон
Из-за китайского коронавируса подскочили цены на золото
Ученые: зубы мудрости и брекеты провоцируют рак
В Новосибирск пришла оттепель и снегопады: рассказываем, какие улицы почистят в городе
В новосибирский центр «Вектор» привезут пробы на коронавирус со всего мира
Семья студентки, погибшей после обрушения крыши в Академгородке, собирает деньги на похороны
Учиться надо: искитимского чиновника без диплома уволили
Делал закладки на станции: в Новосибирске задержали наркоторговца
На сибирячку подали в суд из-за «Лунтика»: ей придется заплатить 40 тысяч рублей