«Его вес — 6.5 килограммов»: кота-жиробасика выбросили на улицу после смерти хозяйки

5 Февр. 2020 2020-02-05T05:15:53+03:00

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Упитанный кот Тарас остался без крова, когда умерла его хозяйка. После смерти бабушки родные попросту выставили животное на улицу. За время скитаний он сильно травмировал глаз, а еще по телу животного много шрамов. Возможно, Тарас так и умер бы на улице, если б его не подобрали волонтеры. Сейчас кот на передержке, но это временно.

— Тарас — шикарный упитанный кот. Его вес подбирается к 6.5 килограммам. Ласковый и добрый. Ему примерно три года. На глазу бельмо, но оно его не беспокоит. В остальном, здоровье у котика отличное, у него есть ветпаспорт с прививками, — рассказывает Галина Гобрик.

Вес кота подбирается уже к 6.5 килограммам.

Судьба его хозяйки, пенсионерки Ларисы Петровны, трагична. Она в своем время Тараса подобрала на улице. Женщина всегда помогала животным: кормила, за свои деньги стерилизовала. По словам соседей, женщине не повезло с дочкой, девушка с вредными привычками, избивала мать, воровала деньги. Вскоре бабушка умерла, хоронили ее на деньги соседей. Кота после смерти пенсионерки дочка выкинула за двери.

После смерти хозяйки родные выбросили любимца бабушки на улицу. Фото: Галина Гобрик

Если вы хотите стать Тарасу любящей семьей, звонит по телефону 8-913-783-77-47 Лиля. Женщина просит в будни звонить после 17:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU