«Кувалдой крушил павильоны»: парень наворовал мобильников на 600 тысяч рублей

5 Февр. 2020 2020-02-05T04:40:03+03:00

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В Новосибирске задержан подозреваемый в краже сотовых телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Свои преступления 18-летний парень совершал ночью: брал кувалду, выбирал нужный ему павильон и бил в стену до тех пор, пока она не разрушалась, после — забирал мобильники и спокойно себе уходил. Он воровал в разных районах города.

— Общая сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, — рассказали в ведомстве.

Известно, что все мобильники вор продал, а деньги потратил на себя. Сейчас парень находится под стражей: ждет суда, а полицейские ищут ворованные телефоны.

ИСТОЧНИК KP.RU