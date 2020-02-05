2020-02-05T04:40:03+03:00
Общество

«Кувалдой крушил павильоны»: парень наворовал мобильников на 600 тысяч рублей

Все деньги он уже успел потратить
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Парень воровал телефоны, разбивая кувалдой стену павильона.Парень воровал телефоны, разбивая кувалдой стену павильона.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Новосибирске задержан подозреваемый в краже сотовых телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Свои преступления 18-летний парень совершал ночью: брал кувалду, выбирал нужный ему павильон и бил в стену до тех пор, пока она не разрушалась, после — забирал мобильники и спокойно себе уходил. Он воровал в разных районах города.

— Общая сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, — рассказали в ведомстве.

Известно, что все мобильники вор продал, а деньги потратил на себя. Сейчас парень находится под стражей: ждет суда, а полицейские ищут ворованные телефоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Кувалдой крушил павильоны»: парень наворовал мобильников на 600 тысяч рублей
«Ударил не менее 20 раз»: в Новосибирске будут судить мужчину, убившего друга кружкой по голове
«Кормим его с рук»: волонтеры спасают злую сову, на которую напала стая ворон
Из-за китайского коронавируса подскочили цены на золото
Ученые: зубы мудрости и брекеты провоцируют рак
В Новосибирск пришла оттепель и снегопады: рассказываем, какие улицы почистят в городе
В новосибирский центр «Вектор» привезут пробы на коронавирус со всего мира
Семья студентки, погибшей после обрушения крыши в Академгородке, собирает деньги на похороны
Учиться надо: искитимского чиновника без диплома уволили
Делал закладки на станции: в Новосибирске задержали наркоторговца
На сибирячку подали в суд из-за «Лунтика»: ей придется заплатить 40 тысяч рублей