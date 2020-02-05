«Кормим его с рук»: волонтеры спасают злую сову, на которую напала стая ворон

5 Февр. 2020 2020-02-05T02:57:20+03:00

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Центр реабилитации диких животных (ЦРХП НСО) попал молодой самец длиннохвостой неясыти. Он врезался в окно, после чего на него напала стая ворон. Сове в драке повредили глаз.

Но оказалось, что у совы большие проблем с пищеварением: паразиты.

— Среди практически одних певчих птиц, ныне к нам поступающих, приняли мы самую настоящую, большую и злую сову. Но все оказалось сложнее, чем просто ЧМ и травма глаза. Результаты анализов оставляли желать лучшего: птица была поражена всевозможными паразитами, вызвавшими сбои как в работе ЖКТ, так и проблемы с дыхательной системой, — рассказали волонтеры Центра. — Благо, мужчина у нас оказался весьма упитанный и крайне боевой. Но, будь он истощен и ослаблен, шансов на спасение было бы куда меньше.

Сейчас, по словам волонтеров, поврежденный вороными глаз совы полностью восстановлен. А вот аппетит у птицы плохой, пока приходится кормить его с рук. На полное восстановление организма уйдет примерно две недели. Если анализы будут в норме, то сову выпустят на волю, куда он так стремится.

ИСТОЧНИК KP.RU