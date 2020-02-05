2020-02-05T03:43:53+03:00
Общество

«Ударил не менее 20 раз»: в Новосибирске будут судить мужчину, убившего друга кружкой по голове

Преступник несколько раз перепрятывал труп своей жертвы
Ульяна ДЖАНКОВА
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Мужчины убил кружкой знакомого.Мужчины убил кружкой знакомого.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Новосибирске завершено расследование уголовного дела. Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого. Прокуратура Заельцовского района утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летнего мужчины.

Он обвиняется в «Умышленном причинении смерти другому человеку».

— По версии следствия, в ночь с 13 на 14 октября 2019 года во время распития спиртного между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник кружкой и неустановленным твердым тупым предметом нанес не менее 20 ударов по голове. От полученных телесных повреждений головы в виде открытой проникающей черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте совершения преступления, — сообщили в областной прокуратуре.

После того как преступник понял, что знакомый мертв, он вывез его тело на пустырь. Но вскоре решил, что это ненадежный тайник, и перепрятал: закопал в лесу в Заельцовском районе.

Теперь мужчине грозит срок до 15 лет лишения свободы.

Дело будет рассмотрено в Заельцовском районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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